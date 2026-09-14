씨엔블루, 데뷔 17년 만에 꿈의 무대…내년 KSPO 돔서 공연

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 씨엔블루가 부산 콘서트를 성료한 데 이어, 데뷔 첫 KSPO DOME 입성을 깜짝 예고했다.

씨엔블루는 지난 12~13일 양일간 부산 벡스코 오디토리움에서 2026 씨엔블루 라이브 '쓰릴로지' 앙코르를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 씨엔블루. [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.09.14 alice09@newspim.com

지난 1월부터 전 세계 20개 도시를 누비는 월드 투어 '쓰릴로지'를 순항한 이들은 한층 업그레이드된 무대로 부산 앙코르 공연을 성공적으로 마무리했다.

오프닝 무대는 지난 1월 발매한 정규 3집의 수록곡 '레디, 셋, 고(Ready, Set, Go!)'로 선정했다. 정용화의 파워풀한 보컬과 기타, 강민혁의 텐션감 넘치는 드럼, 이정신의 묵직한 베이스가 완벽하게 어우러져 관객들에게 짜릿한 전율을 안겼다. 이번 앙코르 콘서트에서는 기존 세트리스트에 없던 무대들을 추가해 팬들을 열광케 했다.

특히 공연 말미 씨엔블루는 내년 2월 20~21일 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 콘서트를 개최한다는 소식을 전하며 뜨거운 환호를 받았다.

멤버들은 "너무 큰 도전을 하게 되었는데, 두렵기도 하면서 복합적인 마음이 든다. 이제 저희의 머릿속은 성공적인 DOME이 되는 것밖에 없다. 17년 만에 꿈에 첫발을 내딛는 순간을 지켜봐 주시면 좋겠다"라며 벅찬 소감을 밝혔다.

또한 "우리가 같이 가다 보면 아주 멋진 공연을 하는 모습이 상상된다. 아직 불타는 열정이 있다는 걸 여러분께 보여주고 증명하고 싶었다. 공연을 위해 앞으로 다양한 활동을 할 텐데 많은 관심 부탁드린다"라며 남다른 포부를 드러내기도 했다.

해당 공연은 데뷔 17년 만에 처음으로 멤버들의 '꿈의 장소' KSPO DOME에서 진행된다는 점에서 더욱 특별하다. 씨엔블루는 관객 모두가 현실을 잊고 온몸으로 뛰어놀 수 있는 몰입감을 선사할 전망이다.

alice09@newspim.com