[MLB] 김하성, 2타수 무안타 2볼넷…4경기 연속 출루

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 14일 필라델피아전에서 2타수 무안타 2볼넷을 기록했다.
- 눈야구로 4경기 연속 출루를 이어갔지만 시즌 타율은 0.128로 떨어졌다.
- 애틀랜타는 불펜 난조로 4-9 패해 3연승이 끝났다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 안타를 터뜨리지 못했지만 '눈야구'로 4경기 연속 출루 행진을 이어갔다. 하지만 팀은 불펜 난조로 3연승을 마감했다.
김하성은 14일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그 필라델피아 필리스와의 홈 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 무안타 2볼넷을 기록했다.
2경기 연속 무안타에 그친 김하성의 시즌 타율은 0.131에서 0.128(109타수 14안타)로 떨어졌다. 시즌 OPS는 .366이다.
이날 김하성의 선구안이 돋보였다. 2회말 2사 주자 없는 상황에서 첫 타석에 들어선 김하성은 상대 선발 앤드루 페인터를 상대로 7구 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라냈다.
팀이 1-2로 뒤진 4회말 1사 1루 두 번째 타석에서도 페인터와 6구 승부를 펼쳐 다시 볼넷을 얻어내며 멀티출루를 완성했다. 후속 마이클 해리스 2세의 안타로 2루를 밟았지만 후속 타선 침묵으로 득점까지 연결되지는 않았다.
6회말 2사에서는 알렉스 맥펄랜드의 초구 시속 98.7마일(약 158.8km) 싱커를 공략했으나 2루수 땅볼에 그쳤다. 8회말 2사 마지막 타석에서도 태너 뱅크스를 상대로 투수 땅볼로 돌아섰다.
내셔널리그 동부지구 1위 애틀랜타는 4-9로 패해 3연승 행진이 끊겼다. 3연패 탈출에 성공한 2위 필라델피아(83승 67패)는 애틀랜타와의 승차를 5경기로 좁혔다.
psoq1337@newspim.com