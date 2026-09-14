유정후, 블리츠웨이와 전속계약…"든든하게 지원할 것"

AI 핵심 요약beta
- 배우 유정후가 14일 블리츠웨이와 전속계약했다.
- 유정후는 2022년 데뷔 뒤 여러 작품서 활동했다.
- 새 프로필 공개로 다양한 매력을 드러냈다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 유정후가 블리츠웨이엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새 출발을 알렸다.
블리츠웨이엔터테인먼트는 14일 "훈훈한 비주얼과 진중함을 지닌 배우 유정후와 동행하게 되어 기쁘다"라며 "다채로운 매력과 잠재력을 가진 유정후가 배우로서 한 단계 더 도약하고, 다양한 작품과 활동에서 자신의 기량을 아낌없이 펼쳐낼 수 있도록 든든하게 지원하겠다"라고 전했다.
지난 2022년 웹드라마 '배드걸프렌드'로 데뷔한 유정후는 훤칠한 비주얼과 탄탄한 연기력으로 자신의 존재감을 알렸다. 이후 '뉴 연애플레이리스트', '청담국제고등학교', '아씨두리안', '수상한 그녀' 등 다양한 작품에 꾸준히 출연하며 배우로서의 가능성을 입증해 왔다.
특히 지난해 KBS 드라마 '내 여자친구는 상남자'에서는 '김지훈' 역을 맡아, 하루아침에 꽃미남으로 변해 외형은 남성이지만 영혼은 여성 '김지은'인 난이도 높은 캐릭터를 섬세하게 그려냈다. 유정후는 이 작품에서 목소리 톤부터 시선, 걸음걸이, 미세한 제스처까지 디테일을 생생하게 살려내며 입체적인 캐릭터를 완성해 호평을 받았다.
전속계약 소식과 함께 공개된 새 프로필 속 유정후는 콘셉트마다 각기 다른 무드를 자아내며 시선을 사로잡는다. 먼저 블랙 터틀넥을 착용한 컷에서는 깊은 눈빛과 시크한 아우라를 완성했고, 데님 셔츠에 네이비 니트를 레이어드한 컷에서는 댄디한 매력과 부드러운 카리스마를 동시에 담아냈다. 마지막으로 클래식한 화이트 티셔츠 컷에서는 내추럴하면서도 담백한 매력을 발산했다.
블리츠웨이엔터테인먼트에는 주지훈, 천우희, 도경수, 우도환 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com