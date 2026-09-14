라이즈, 내년 정규 2집 발매…10월 26일 프롤로그 싱글 공개

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 12~13일 데뷔 3주년 팬미팅을 열고 향후 활동을 공개했다.
- 라이즈는 2027년 봄 정규 2집을 내고 10월 26일 프롤로그 싱글을 발표한다.
- 팬미팅은 2만3000명 관객이 찾았고 전석 매진을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 라이즈가 데뷔 3주년 기념 팬미팅에서 앞으로의 활동에 대해
스포일러했다.
지난 12~13일 인천 인스파이어 아레나가 360도 전체 개방된 규모로 라이즈 데뷔 3주년 기념 팬미팅 '채널 라이즈: 온 에어(Ch. RIIZE : ON AIR)'가 열렸으며, 공연 종료 직후 재생된 특별 영상을 통해 라이즈의 추후 활동 계획이 깜짝 공개됐다.
라이즈는 2027년 봄, 두 번째 정규 앨범을 발매하며, 이에 앞서 오는 10월 26일 프롤로그 싱글을 선보이고 연말까지 '열일' 모드에 돌입, 올 한 해를 바쁘게 마무리할 예정이어서 뜨거운 관심이 기대된다.
이번 팬미팅은 전석 매진돼, 양일 현장에 모인 2만 3000명의 관객이 모였다. 특별 방송 채널을 테마로 진행된 이번 팬미팅은 멤버들의 비하인드 에피소드를 소재로 한 '영원의 참견'과 '네모네모 라이즈', 랜덤 댄스 챌린지를 보여준 '또리토니'와 '라이즈 갓 탤런트', 릴레이 게임에 도전한 '골 때리는 라이즈', 런웨이 배틀이 이뤄진 '도전! 수퍼모델' 등 여러 코너로 구성됨은 물론, 뉴스, 광고, 드라마, 예능, 교육 등 콘셉추얼한 VCR 영상들도 재미를 더했다.
라이즈는 "갑자기 데뷔 쇼케이스 생각이 나는데, 그때보다 많은 브리즈(공식 팬클럽명)와 함께할 수 있어서 기쁘다. 시간이 갈수록 라이즈와 브리즈가 서로 주고 받는 사랑이 중요하다는 것을 느끼고 있다. 벌써 3년이지만 아직 3년이기도 하니, 앞으로도 브리즈와 같이 해낼 많은 것들이 기대된다. 300주년까지 오래오래 보면 좋겠다"고 전했다.
alice09@newspim.com