CJ문화재단, 'K-스토리 펀드' 창작자 3인 선정

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앤드리아 방·지윤 준 리·조시 김 지원

각 1만 캐나다달러, TIFF·영진위와 협약 3년 연장

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ문화재단이 제51회 토론토국제영화제(TIFF)에서 'CJ & TIFF K-Story Fund(K-스토리 펀드)' 최종 선정 창작자 3명을 시상하고 창작지원금을 전달했다고 14일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제51회 토론토국제영화제 'CJ & TIFF K-Story Fund' 시상식 [사진=CJ 문화재단] 2026.09.14 taeyi427@newspim.com

최종 선정자는 '아이 돈트 언더스탠드(I Don't Understand)'의 앤드리아 방(Andrea Bang), '디 인비저블 랜드 오브 러브(The Invisible Land of Love)'의 지윤 준 리(Jiyun June Lee), '카멜리아 걸(Camellia Girl)'의 조시 김(Josh Kim)이다. 이들에게는 각각 1만 캐나다달러(한화 약 1000만원)가 지원된다.

앤드리아 방은 드라마 '김씨네 편의점(Kim's Convenience)'에서 자넷 역을 맡은 배우 겸 작가다. 지윤 준 리는 2022년 CJ문화재단 신인 영화 창작자 지원사업 '스토리업(STORY UP)' 선정작 '마더랜드'의 창작자이며, 조시 김은 전작 '체커 게임에서 이기는 법(How to Win at Checkers)'을 아카데미 시상식과 골든글로브 시상식에 출품한 바 있다.

K-스토리 펀드는 CJ문화재단이 TIFF, 영화진흥위원회(KOFIC)와 함께 2023년 시작한 사업으로 북미에서 활동하는 한국계 영화 창작자의 장편 데뷔작과 차기작 개발을 지원한다.

올해는 지난해 11월부터 올해 1월까지 접수된 프로젝트 가운데 8편을 시나리오 개발 멘토링 대상작으로 선정했다. 선정된 창작자들은 지난 3월부터 6월까지 약 4개월간 CJ ENM과 연계한 시나리오 개발 멘토링에 참여했고 이 가운데 3명이 최종 지원 대상자로 선정됐다.

올해 K-스토리 펀드 앰배서더에는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 영화 '패스트 라이브즈'의 배우 유태오가 참여했다. 두 사람은 지난달 31일 진행된 최종 선정자 발표에서 영상 메시지를 통해 창작자들을 응원했다.

시상식은 현지시간 지난 12일 토론토국제영화제 '한국 영화의 밤' 행사에서 진행됐다. 민희경 CJ사회공헌추진단장과 한상준 영화진흥위원장, 아니타 리(Anita Lee) TIFF 수석 프로그래머 등 영화계 관계자들이 참석했다.

CJ문화재단 설립 20주년을 맞아 지난 창작자 지원 활동을 담은 영상도 상영됐다. TIFF와 영화진흥위원회에는 감사패를 전달했으며 K-스토리 펀드 협약을 3년 연장하는 서명식도 진행했다.

민희경 CJ사회공헌추진단장은 "지난 20년간 젊은 창작자의 가능성을 발굴하고 성장을 지원해왔다"며 "앞으로도 창작자들이 세계 무대에서 활동할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

제51회 토론토국제영화제는 오는 20일까지 열린다.

taeyi427@newspim.com