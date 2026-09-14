전국 광역단체장 9월 14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사 22일 일본서 자문위원 환영 만찬 간담회 했다
- 추경호 대구시장 22일 산업단지의 날 등 현장 일정 소화했다
- 박완수 경남지사 22일 예산정책협의회 참석 뒤 국회 방문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 경북해외자문위원 환영 만찬 간담회(18:00 일본 게이오플라자호텔)
▲추경호 대구광역시장
-2026 산업단지의 날 및 수출박람회(11:00 대구엑스코)
- WMAC 조직위 격려방문(15:00 대구 스타디움)
- 간송미술관 하반기 특별전(16:00 대구 간송미술관)
▲우상호 강원도지사
-예산정책협의회(11:30 신관 대회의실)
-화랑훈련 통합방위협의회(13:30 본관 영상회의실)
▲전재수 부산시장
- 해외 재난 지역 관련 부산시어린이집연합회 성금 전달식( 10:30 의전실)
- 소상공인 종합지원 거버넌스 구축 업무협약( 11:00 의전실)
- 부산 타운홀 미팅 "부산의 미래, 바다에서 답을 찾다"(14:00아스티호텔 부산)
- 해양과학기술 산학연 협력센터 개소식(16:30 동삼동 1163-1)
▲박완수 경남지사
- 국민의힘-경남도 예산정책협의회( 10:30 서울 켄싱턴호텔)
- 국회 방문(14:30 국회)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의 및 충북 신산업 혁신 대전환 TF 회의(09:00 대회의실)
-인재평생교육진흥원 이사회(10:30 회의실1)
-충북학사 이사회(13:30 회의실1)
▲이원택 전북지사
- 확대 간부회의 (08:40 종합상황실)
- (주)팜조아 도내 취약계층 지원 상품 기탁식 (10:10회의실)
- 화랑훈련 세미나 (14:00 대회의실)
▲ 박찬대 인천시장
- 통일부 평화공존정책 페스타 (10:00)
- 국회방문 (14:00)
▲허태정 대전시장
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-2026년 추석명절 사회복지시설 위문(16:00 요양원 등)
▲조상호 세종시장
-추석맞이 고복자연공원 민·관 합동 환경정비(9:30 고복자연공원)
-시정5기 종교계(천주교) 간담회(14:00 대전교구청)
-제24회 세종 조치원복숭아축제 평가 보고회(17:00 집현실)
▲박수현 충남지사
-제41회 충청남도 여성대회(10:00 문예회관)
-민주노총 세종충남본부 노정간담회(14:00 502상황실)
-제1차 충남 재정전략회의(16:40 중회의실)
[전국 종합=뉴스핌]
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