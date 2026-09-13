충북도민체전 음성서 폐막…청주시 종합우승, 음성군 2위

AI 핵심 요약beta
- 제65회 충북도민체육대회가 12일 음성에서 막을 내렸다.
- 청주시가 종합우승과 학생부 1위를 차지했다.
- 제66회 대회는 내년 보은군에서 열린다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 제65회 충북도민체육대회가 사흘간의 열전을 마치고 12일 음성에서 막을 내렸다.
'상상대로 음성, 미래의 중심 충북'을 슬로건으로 지난 10일부터 열린 이번 대회에는 도내 11개 시군에서 5000여 명의 선수단이 참가해 지역의 명예를 걸고 기량을 겨뤘다.
종합우승은 청주시가 차지했으며 음성군과 진천군이 각각 2위와 3위에 올랐다. 학생부에서도 청주시가 1위, 음성군 2위, 진천군 3위를 기록했다.
성취상은 음성군, 증평군, 보은군 순으로 돌아갔다. 화합상은 충주시와 단양군, 질서상은 옥천군과 괴산군, 우정상은 제천시와 영동군이 각각 수상했다.
충북도정구협회와 충북태권도협회는 모범종목단체상을 받았다.
조병옥 음성군수는 "13년 만에 음성에서 열린 도민체전이 선수단과 군민, 자원봉사자, 관계기관의 적극적인 참여와 협조로 성공적으로 마무리됐다"며 "대회를 위해 최선을 다한 선수단과 음성을 찾아준 도민들에게 감사드린다"고 말했다.
제66회 충북도민체육대회는 내년 보은군에서 열린다.
baek3413@newspim.com