전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.13 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in송도] 문도엽, AG 앞두고 신한동해오픈 준우승…日 스나가와 첫 정상

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 문도엽이 13일 신한동해오픈서 공동 준우승했다
  • 최종 합계 14언더파 274타로 2타 차 뒤졌다
  • 우승은 일본 스나가와 고스케가 차지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[송도=뉴스핌] 이웅희 기자=아시안게임 출격을 앞둔 문도엽이 신한동해오픈 마지막 날 거센 추격전을 펼치며 공동 준우승을 차지했다. 우승컵은 일본의 스나가와 고스케에게 돌아갔다.

[인천 송도=뉴스핌] 이웅희 기자=문도엽이 13일 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽에서 열린 신한동해오픈 최종 라운드에서 플레이하고 있다. [사진=KPGA] 2026.09.13 iaspire@newspim.com

문도엽은 13일 인천 잭 니클라우스 골프클럽 코리아 어반·링크스 코스(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 제42회 신한동해오픈(총상금 15억원) 최종 4라운드에서 버디 8개와 더블보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 적어냈다.

최종 합계 14언더파 274타를 기록한 문도엽은 장유빈, 이상희, 일본의 오호리 유지로와 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다. 정상에 오른 스나가와(16언더파 272타)에 2타 뒤졌다.

공동 11위에서 최종 라운드를 시작한 문도엽은 초반부터 공격적으로 타수를 줄이며 상위권을 향해 전진했다. 전반에 3타를 줄인 그는 후반에도 상승 흐름을 이어가며 우승 경쟁에 뛰어들었다. 

하지만 11번 홀(파4)에서 예상하지 못한 위기를 맞았다. 티샷이 오른쪽 페널티 구역으로 향하면서 타수를 잃었고, 결국 더블보기를 기록했다. 선두 추격에 속도를 내던 상황에서 나온 뼈아픈 실수였다.

더블보기 실수에도 문도엽은 흔들리지 않았다. 곧바로 12번 홀(파4) 버디로 분위기를 되찾았고, 경기 막판에는 놀라운 집중력을 발휘했다. 15번 홀부터 마지막 18번 홀까지 4개 홀에서 연속 버디를 잡아내며 순위를 단숨에 끌어올렸다.

특히 최종 홀까지 공격적인 플레이를 이어가며 스나가와를 압박했지만 앞서 벌어진 간격을 모두 극복하지는 못했다. 지난 5월 KPGA 경북오픈에서 시즌 첫 승을 거둔 문도엽은 시즌 두 번째 우승에는 실패했지만, 아시안게임을 앞두고 경기 감각을 한껏 끌어올렸다는 점에서 의미 있는 결과를 남겼다.

문도엽은 김성현, 김주형과 함께 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 대표로 출전한다. 이번 대회에서 확인한 퍼트 감각에 샷 정확도를 더 끌어올려 아시안게임 메달 경쟁에 나선다는 계획이다.

[인천 송도=뉴스핌] 이웅희 기자=장유빈이 13일 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽에서 열린 신한동해오픈 최종 라운드에서 티샷을 날리고 있다. [사진=KPGA] 2026.09.13 iaspire@newspim.com

우승 경쟁의 또 다른 축이었던 장유빈도 마지막까지 선두를 추격했다. 선두에 1타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드에 나선 장유빈은 1번 홀과 2번 홀에서 연속 버디를 잡아내며 한때 리더보드 가장 높은 곳에 이름을 올렸다.

그러나 이후 추가 버디가 쉽게 나오지 않았다. 7번 홀(파5)에서 짧은 버디 퍼트를 놓친 데 이어 8번 홀(파3)에서 보기를 적어내며 흐름이 끊겼다.

10번 홀(파4)에서는 페어웨이 벙커에서 친 두 번째 샷을 홀 가까이 붙인 뒤 버디로 연결해 다시 추격에 나섰지만, 스나가와가 좀처럼 빈틈을 보이지 않았다.

스나가와는 12번 홀(파4)에서 약 19ｍ 거리의 긴 버디 퍼트를 성공시키며 우승 경쟁에서 결정적인 우위를 점했다. 장유빈은 14번 홀(파4)에서 보기를 범한 뒤 마지막 18번 홀(파5)을 버디로 마무리해 공동 2위에 만족해야 했다.

올 시즌 KPGA 투어에서 두 차례 정상에 오른 장유빈은 시즌 3승 달성에는 실패했지만 대상 포인트와 상금 순위 선두 자리를 지켰다.

[인천 송도=뉴스핌] 이웅희 기자=스나가와 고스케가 13일 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽에서 열린 신한동해오픈 우승 후 기자회견을 하고 있다. [사진=이웅희 기자] 2026.09.13 iaspire@newspim.com

최종 합계 16언더파 272타를 작성한 스나가와는 한국 무대에서 프로 데뷔 첫 우승의 감격을 누리며 우승 상금 3억원을 품었다.

신한동해오픈은 KPGA 투어와 일본프로골프투어(JGTO)가 공동 주관하는 대회다. 스나가와의 우승으로 일본 선수는 2024년 히라타 겐세이, 2025년 히가 가즈키에 이어 3년 연속 이 대회 정상에 섰다.

한국 선수들은 2023년 고군택 이후 3년 만의 우승 탈환을 노렸지만 문도엽과 장유빈, 이상희가 공동 2위에 오르는 데 그쳤다.

iaspire@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이창동 '가능한 사랑' 베니스 은사자상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 이창동 감독 신작 '가능한 사랑' 베네치아국제영화제 은사자상 수상에 축하를 전했다. 최 장관은 13일 SNS(인스타그램, X)를 통해 "이창동 감독님, 신작 '가능한 사랑'의 베네치아국제영화제 심사위원대상(은사자상) 수상을 온 마음으로  축하드립니다!!"라고 시작하는 글을 올렸다. 이창동 감독과 최휘영 문체부 장관. [사진=최휘영 장관 SNS]  최휘영 장관은 "2002년 '오아시스'에 이어 24년 만에 베네치아에서 거둔 이 눈부신 쾌거로 한국 영화사에 또 하나의 위대한 이정표를 세우셨다"면서 "끊임없이 질문을 멈추지 않는 감독님의 깊은 예술혼은 이번에도 어김없이 세계 영화인들의 마음에 깊은 울림을 주었다"고 적었다. 그러면서 "이렇게 늘 한국 영화계의 큰 자랑이 되어 주셔서 감사드린다"며 "감독님과 함께 묵직한 명작을 빚어내신 전도연·설경구·조인성·조여정 배우님과 제작진 여러분께도 축하드린다"고 팀 전체에 뜨거운 축하를 전했다. 이창동 감독의 '가능한 사랑'은 현지시간 12일 이탈리아 베네치아 리도섬 '팔라초 델 시네마'(영화의 궁전)에서 열린 영화제 폐막식에서 2등 상인 심사위원대상(은사자상) 수상작으로 호명됐다. 수상 직후 이 감독은 "이 영화에 생명력을 준 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 네 분에게 감사드린다. 이 상은 여러분의 것"이라고 소감을 말하며 배우들에게 먼저 감사했다. 프랑스 현지 뤼미에르 써밋에 참석한 이창동 감독과 최휘영 문체부 장관. [사진=최휘영 장관 SNS]  이어 "노동이 사라져 가는 시대에, 사람과 사람 사이의 관계가 끊어져 가는 시대에 영화로 무엇을 할 수 있는지, 영화가 무엇을 해야만 하는지 질문하기 위해서 이 영화를 만들었다"며 "이 상을 주신 것은 그 질문을 계속하라는 뜻으로 알겠다"는 소감을 남겼다. 한국 영화의 이 영화제 경쟁 부문 수상은 2012년 김기덕 감독의 '피에타' 황금사자상을 받은 이후 처음이다. 14년 만의 쾌거로 심사위원대상은 이번이 처음이다. 이 감독이 베네치아영화제 수상은 이번이 두 번째다. 2002년 '오아시스'로 감독상(은사자상)을 받은 이후 24년 만이다. 당시 주연 문소리도 신인배우상을 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-09-13 09:08
사진
리바키나,사발렌카 꺾고 US오픈 우승 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 여자 테니스 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)를 꺾고 US오픈 첫 정상에 올랐다. 올해 호주오픈에 이어 두 번째 메이저대회를 제패하며 세계 1위 등극도 예약했다. 세계랭킹 2위 리바키나는 13일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리진킹 내셔널 테니스센터에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2-1(6-4 5-7 6-2)로 제압했다. 2시간 21분 만이었다.  [뉴욕 로이터=뉴스핌] 리바키나가 13일(한국시간) 미국 뉴욕에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 2026.09.13 football1229@newspim.com 2022년 윔블던과 올해 호주오픈에서 우승한 리바키나는 개인 통산 세 번째 메이저대회 우승 트로피를 들어 올렸다. US오픈 정상에 오른 것은 이번이 처음이다. 올 시즌 열린 4개 메이저대회 가운데 호주오픈과 US오픈을 석권하며 여자 테니스 최정상급 선수로 확실하게 자리매김했다. 최근 10년 동안 한 시즌에 메이저대회 두 차례 정상에 오른 여자 선수는 2022년 이가 시비옹테크, 2024년 사발렌카에 이어 리바키나가 세 번째다. 리바키나는 1세트에서 사발렌카의 세 번째 서브 게임을 브레이크하며 먼저 흐름을 가져왔다. 강력한 서브를 앞세운 뒤 사발렌카의 불안한 백핸드를 집중적으로 공략해 6-4로 첫 세트를 챙겼다. 사발렌카도 쉽게 물러서지 않았다. 2세트 6-5에서 리바키나의 서브 게임을 압박했고, 패싱샷과 상대의 연속 포핸드 실책을 묶어 브레이크에 성공하면서 세트스코어 1-1을 만들었다. [뉴욕 로이터=뉴스핌] 리바키나(오른쪽)가 13일(한국시간) 미국 뉴욕에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 2026.09.13 football1229@newspim.com 마지막 3세트에서 리바키나의 집중력이 빛났다. 사발렌카가 공격을 서두르며 실책을 쏟아내자, 리바키나는 흔들림 없이 랠리를 이어갔다. 사발렌카의 두 번째와 네 번째 서브 게임을 잇달아 브레이크하며 점수 차를 벌렸다. 마지막에는 서브 에이스로 챔피언십 포인트를 만든 뒤 승리를 확정했다.  사발렌카는 2024년과 2025년에 이어 대회 3연패를 노렸지만 리바키나에게 막혔다. 세리나 윌리엄스가 2012년부터 2014년까지 달성한 US오픈 여자 단식 3연패 이후 12년 만의 기록 도전도 무산됐다. 리바키나는 이번 대회 8강에서 정친원(중국)을 꺾은 시점에 이미 다음 세계랭킹에서 1위에 오르는 것을 확정했다. 결승에서도 현 세계 1위 사발렌카를 직접 제압하며 정상 등극의 의미를 더했다. 사발렌카와의 통산 상대 전적도 8승 10패로 격차를 좁혔다. [뉴욕 로이터=뉴스핌] 리바키나가 13일(한국시간) 미국 뉴욕에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 2026.09.13 football1229@newspim.com 리바키나는 우승 상금 550만 달러(약 74억원)를 받는다. 준우승한 사발렌카에게는 280만 달러(약 37억원)가 돌아간다. 호주오픈에 이어 US오픈까지 품은 리바키나는 한 시즌 두 차례 메이저 정상에 오르며 여자 테니스의 새로운 최강자로 도약했다. football1229@newspim.com 2026-09-13 08:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동