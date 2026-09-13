[부울경 칼럼] "부산시설공단 마저 낙하산 인사는 안된다…시민 생명 우선"

남경문 부산울산경남취재본부장

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 공공기관 인사를 둘러싼 낙하산 논란 속에서, 부산시설공단 이사장 인사는 새 시장 체제의 인사 철학이 실제로 달라졌는지를 가늠하는 상징적 시험대가 되고 있다.

이 자리가 과거처럼 정치적 연고와 캠프 인맥 중심으로 채워진다면 시민들에게 '새 시정'은 간판만 바뀐 채 내용은 달라지지 않은 행정으로 비칠 수밖에 없다.

부산의 공공기관 인사 문제는 이미 오래전부터 반복된 구조적 병폐에 가깝다. 선거캠프와 인수위원회, 특정 정치·언론 인맥을 중심으로 한 보은성 인사가 이어질 때마다,

조직 내부에서는 허탈감과 냉소가 쌓이고 시민들은 공공기관을 신뢰하기 어렵게 된다. 인사가 공정성과 전문성보다 정치적 공로와 친분에 좌우된다는 인식이 굳어질수록 유능한 인재는 공공부문을 기피하고 남은 구성원들 사이에는 소극적·방어적 문화가 강화되기 쉽다.

특히 부산시설공단은 교량, 터널, 도로, 공원 등 도시 인프라를 관리하며 시민의 일상적 안전과 직결된 업무를 수행하는 기관이다. 이사장에게 요구되는 것은 정치적 배경이나 캠프 경력이 아니라 시설관리 분야의 전문성, 위기 대응 능력, 현장 이해력이다.

도로와 교량의 노후화, 자연재해, 대형 사고 가능성 등 복합적인 위험 요인을 상시로 관리해야 하는 자리이기 때문에, 실제 현장을 알고 시스템을 운영해본 경험이 없는 인사가 임명될 경우 조직은 방향성을 잃고 불필요한 혼란 속에 빠질 수 있다. 그 과정에서 공공성은 훼손되고 시민 안전은 잠재적인 위험에 노출될 수 있다.

최근 노조가 강하게 반발하는 이유도 바로 여기에 있다. 노조는 특정 개인에 대한 감정적 반대라기보다, 다시 선거캠프·인수위 출신이나 정치권·언론계 인사가 거론되는 낙하산 인사 패턴이 되풀이되는 것을 우려하고 있다.

형식적인 공모 절차와 요식적인 면접이 아니라 공개된 기준에 따른 공정하고 객관적인 검증을 요구하는 목소리는 시민 안전을 책임지는 자리에 걸맞은 전문성을 지키자는 요구에 가깝다. 이는 노동조합의 이해관계만이 아니라 공공기관이 시민에게 어떤 책임을 지는 조직인지를 되묻는 문제이기도 하다.

부산시가 과거와 "정말 달라졌다"고 말하려면 인사의 중심축을 정치적 연고가 아니라 능력과 책임에 두는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 이사장 공모 과정에서 자격요건과 평가 기준을 구체적으로 공개하고 지원자의 경력·실적·위기 대응 경험을 세밀하게 검증해야 한다.

내부 출신이든 외부 출신이든, 현장 경험과 시설관리 전문성, 조직 운영 역량을 객관적인 지표로 평가하는 절차가 선행돼야 한다. 외부 인사를 기용하더라도 단순한 정치·언론 네트워크가 아니라, 시설·안전·도시 인프라 분야의 실무 역량과 리더십이 분명한 인물이어야 하며 내부 승진 역시 조직에 축적된 경험과 노하우를 살려 공공기관의 안정성과 지속성을 강화하는 방향으로 활용될 수 있다.

이사장 인사는 결국 한 사람의 자리를 넘어서 부산 공공기관 인사 시스템 전체에 대한 신호를 보낸다. 이번에 정치적 보은 인사를 끊고 전문성과 현장성을 우선하는 선택을 할 수 있는지 여부가, 새 시장 체제가 전임과 다른 인사 철학과 거버넌스를 갖고 있는지 보여주는 실제 시험이 된다.

시민들이 주목하는 것은 선언된 약속이 아니라 공모 방식과 검증 절차, 최종 인선이 어떤 기준에 따라 이루어지는지라는 구체적 과정이다.

부산시설공단 이사장 인사가 능력과 책임, 전문성과 공공성을 기준으로 이뤄진다면 이는 단지 한 기관의 문제가 아니라 부산 전체 공공부문 인사의 체질 개선을 향한 출발점이 될 수 있다.

반대로 과거와 같은 낙하산 인사가 반복된다면 새 시정에 대한 기대는 빠르게 신뢰 상실로 바뀔 것이며 공공기관에 대한 시민 감시는 더 날카로워질 것이다. 이번 인사는 부산시가 어떤 방향의 행정을 선택하려 하는지, 그리고 시민이 그 선택을 어떻게 기억하게 될지를 가르는 분기점에 가깝다.

news2349@newspim.com