추미애 '산후조리비 예산 감축' 논란 일축..."임의 감액 아닌 이전 불완전 예산 탓"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 13일 산후조리비 예산 논란에 해명했다
- 전임 도정의 9개월 편성 예산과 재정난이 원인이라고 밝혔다
- 난임부부 지원을 우선하며 도 재정 정상화에 나서겠다고 했다
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추 지사 "허리띠 졸라매서라도 장애인·취약계층 지원 사수, 재정 반드시 정상화할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 최근 일각에서 제기된 '산후조리비 지원예산 감축' 논란과 관련해 전임 도정에서 9개월 치만 편성했던 불완전 예산과 극심한 재정 난맥상이 원인이라고 반박하며 도민들에게 이해를 구했다.
추미애 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "괜히 '미생(未生)예산'이라고 말씀드린 것이 아니다. 경기도 산후조리비 지원예산을 민선 9기 도정이 임의로 깎은 것이 아니다"며 말문을 열었다.
추 지사는 취임 당시 도의 재정 상황에 대해 "이미 지방채를 5차례나 발행하고 각종 기금까지 상당 부분 끌어다 쓴 뒤였다"며 "올해 경기도 예산은 애초부터 9개월 치만 편성돼 있어 석 달 치 예산 공백을 메울 돈이 남아 있지 않은 상태였다"고 고백했다.
이어 추 지사는 극한의 재정난 속에서 아이들 급식, 장애인·취약계층 지원 등 필수 복지 사업을 멈추지 않기 위해 허리띠를 졸라매고 불가피한 선택을 할 수밖에 없었던 배경을 설명했다.
그는 "집행부에서 수차례 논의를 거듭한 끝에 그나마 국비가 지급되고 있는 산후조리비 지원 사업보다는 당초 예산대로라면 9월에 종료될 상황인 난임부부 시술비 지원을 우선순위로 정했다"고 밝혔다.
이어 "아이를 갖기 위해 애쓰는 난임부부에 대한 지원만큼은 중단되지 않아야 한다는 집행부의 건의를 받아들여 어렵게 추가 재원을 마련한 것"이라고 덧붙였다.
마지막으로 추 지사는 도정 책임자로서 도 재정 위기를 극복하겠다는 강한 의지를 피력했다.
추 지사는 "지금 경기도 재정은 매우 우려스러운 상황이지만 도지사로서 재정을 정상화할 무거운 책임감을 가지고 여러 방면으로 노력하고 있다"며 "경기도 재정을 반드시 정상 궤도에 올려놓겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com