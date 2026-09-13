이철우 경북지사 " '경주, 국제 문화·관광·교류중심도시 육성' 정부 지원 요청"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사가 12일 최휘영 장관과 간담회했다.
- 경주 APEC 성과를 관광자산으로 키우자고 했다.
- 세계경주포럼 정례화와 국제문화원 설립을 요청했다.
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최 장관 "문화·관광 콘텐츠개발·관광인프라 조성위한 지역 협조 주문"
경북도-문체부, 실무협의 등 정기적 소통강화 채널 가동
[안동=뉴스핌] 남효선 기자= 이철우 경북지사가 '경주 APEC 정상회의'와 '안동한일정상회담' 성공 개최로 형성된 국제 네트워크와 문화·외교성과를 지속가능한 관광자산으로 활용하기 위한 세계경주포럼 정례화, 경주 APEC 국제문화원 설립, 보문관광단지 대규모 리노베이션의 필요성을 강조했다.
또 경주를 국제 문화·관광·교류 중심 도시로 육성할 수 있도록 정부의 관심과 지원을 요청했다.
최휘영 문화체육관광부 장관과 가진 간담회 자리에서다.
13일 경북도에 따르면 이철우 지사는 전날 도청에서 최휘영 문화체육관광부 장관과 간담회를 갖고 국제 행사로 높아진 경북의 위상을 문화·관광 경쟁력으로 잇기 위한 방안을 공유했다. 이날 간담회는 최 장관 취임 후 첫 경북 도청 방문으로 마련됐으며 외국인 관광객을 맞는 지역 관광현장인 안동을 점검한 것이 계기가 됐다.
이 자리에서 이 지사는 경주를 국제 문화·관광·교류 중심 도시로 육성하기 위한 정부의 지원을 요청하고 수도권에 집중된 문화 인프라를 지역으로 확충해 문화 격차를 해소하고 지역중심 문화생태계를 활성화할 수 있도록 다양한 국립 문화기관의 지역 유치·이전 필요성도 설명했다.
이 지사는 "앞으로는 AI와 로봇이 사람의 일을 대신하면서 여가 시간이 늘어나고, 먹고, 놀고, 즐기는 시대가 올 것이므로 문화·관광이 국가경쟁력을 좌우하는 중요한 산업이 될 것"이라며 "대대적인 국가의 투자와 실질적인 제도개선을 부탁드린다"고 말했다.
최 장관은 수도권과 지역 간 문화 격차가 크다는 데 공감하고 중앙정부의 재정 지원에 그치지 않고 지역에 수도권보다 우수한 문화 환경을 조성해 나가겠다고 밝혔다. 또 최 장관은 외국인 관광객의 수도권 쏠림 문제도 지방에서 해법을 찾겠다며 특색 있는 문화·관광 콘텐츠 개발과 관광 인프라 조성에 지역의 협조도 당부했다.
경북도와 문체부는 이날 논의한 건의사업에 대해 실무협의를 이어가고, 문화관광 역량이 지역활성화와 균형발전으로 이어지도록 정기적으로 소통을 강화해 나가기로 했다.
이철우 지사는 "경북도는 민선 9기 첫 조직 개편을 통해 식품 한류 산업국을 신설한 만큼 우수한 농수산물과 풍부한 미식 유산을 관광·문화 자원과 연계해 차별화된 'K-관광' 브랜드를 육성하고 다양한 문화 관광 사업을 중앙 정부와 함께 추진해 나가겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com