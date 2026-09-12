韓 U-18 야구 대표팀, 필리핀에 6-0 완승 결승 확정…8년 만에 우승 정조준

AI 핵심 요약beta
- 한국 청소년대표팀이 12일 필리핀을 6-0으로 꺾고 결승에 올랐다.
- 곽도현이 4.2이닝 무실점 11탈삼진으로 승리를 이끌었다.
- 한국은 13일 일본·대만전 승자와 우승을 다툰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 청소년대표팀이 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권대회 결승에 올랐다.
한국은 12일 대만 타이베이돔에서 열린 슈퍼라운드 2차전에서 필리핀을 6-0으로 꺾었다.
조별리그 3연승으로 B조 1위로 슈퍼라운드에 오른 한국은 A조 1위 일본(3-2 승)에 이어 이날 필리핀을 꺾고 결승에 올랐다. 한국은 일본과 대만 경기 승자와 오는 13일 오후 타이베이돔에서 맞붙는다.
이날 한국은 선발 곽도현(부산공고)은 4.2이닝 1피안타 11탈삼진 무실점 역투로 필리핀 타선을 봉쇄했다. 이후 윤예성(인창고, 1.2이닝 5탈삼진)과 한규민(대전고, 0.2이닝 1사사구)도 무실점으로 마무리하면서 승리를 챙겼다.
타선에서는 3루수, 8번 타자로 선발출전한 강인규(청주고)가 2회 선취점을 기록했다. 3회 상대폭투와 보크로 추가점을 기록했고, 이호민(경남고)가 적시 2루타로 3-0으로 점수 차를 벌렸다.
이후 4회 상대 외야 포구 실책과 박보승(경남고)의 희생타점으로 2점을 추가했다. 5회에도 장민제(충암고)가 희생타점을 추가해 승리에 쐐기를 박았다.
한편 오는 13일 한국이 승리하게 되면 지난 2018년 이후 8년 만에 청소년 아시아선수권에서 우승을 차지한다.
willowdy@newspim.com