경기도교육청, 하반기 신규공무원 멘토단 역량강화 연수 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 11일 신규공무원 멘토단 60여 명 연수를 했다.
- 멘토링 사례 공유와 코칭 기법, 스트레스 관리로 구성했다.
- 신규공무원의 공직 적응을 돕는 지원을 이어가겠다고 했다.
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2025년부터 25개 교육지원청 중심 운영...직무·정서적 공직 적응 지원 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 11일 조원청사에서 신규공무원 멘토단 60여 명을 대상으로 '2026년 하반기 신규공무원 멘토단 역량강화 과정'을 운영했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 멘토들이 현장에서 축적한 다양한 멘토링 경험과 고민을 나누고 효과적인 코칭 기법을 익혀 신규 공무원의 안정적인 공직 적응을 돕기 위해 마련됐다.
연수 프로그램은 사전 수요조사 결과를 반영해 ▲멘토링 활동 사례 공유▲멘티의 성장을 돕는 코칭 기법▲마음 치유 및 스트레스 관리 등 실무 중심 내용으로 구성됐다.
경기도교육청은 2025년부터 25개 교육지원청을 통해 신규공무원 멘토단을 운영해 오고 있으며 업무 스터디, 공직가치 함양, 지역 알아보기 등 월별 다채로운 주제로 신규공무원의 직무 및 정서적 적응을 적극 지원하고 있다.
신혜선 도교육청 행정역량과장은 "멘토는 한 사람의 경험을 다른 사람의 성장으로 이어주는 길잡이"라며 "이번 연수를 통해 멘토의 역량을 한층 강화해 신규공무원이 공직 사회에 안정적으로 안착할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com