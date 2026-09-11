진성준 국방위원장 "국방부, 호르무즈 파병 필요성 설득 보도 사실 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 진성준 국회 국방위원장이 11일 국방부의 파병 설득 보도를 부인했다.
- 그는 국민 여론을 수렴해 호르무즈 파병을 신중 검토해야 한다고 밝혔다.
- 국방부는 파병 미결정과 현지조사단 취지를 설명했을 뿐이라 했다.
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"사실관계 확인 위한 관련 보고 자리일 뿐"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 진성준 국회 국방위원장은 11일 국방부가 자신을 만나 호르무즈 해협 파병 필요성을 설득했다는 언론 보도에 대해 "사실이 아니다"라고 밝혔다.
진 위원장은 이날 페이스북에서 호르무즈 파병 문제에 대해 "우리 국민의 생명·안전과 국가이익이 걸려 있는 문제인 만큼 국민 여론을 충분히 수렴하는 가운데 매우 신중하게 검토돼야 한다는 데 국방부도 인식을 같이했다"고 말했다.
또 "민감한 파병 관련 군사 사안들이 언론에 보도되고 있는 데 대해 깊은 우려를 표했으며, 국방부도 이에 공감했다"고 덧붙였다.
진 위원장에 따르면 국방부의 대면보고는 호르무즈 파병 관련 보도가 이어지는 상황에서 사실관계를 확인하기 위해 국방부에 관련 보고를 요청하면서 이뤄졌다.
그는 "국방부는 '정부는 호르무즈 파병을 결정하지 않았다'는 점을 분명히 했다"며 "국방부는 상황에 대비해 가용한 군사적 기여 방안을 다양하게 검토하고 있을 뿐이라고 설명했다"고 전했다.
이어 "현지조사단도 지역 정세와 안전 상황 등 현지 실태를 정확하게 파악하기 위한 것이지 파병을 전제로 한 것이 아니라는 점을 설명했다"고 밝혔다.
아울러 "그 외 호르무즈 파병이 꼭 필요하다거나 파병에 동의해 달라는 등의 논의는 일절 없었다"고 강조했다.
seo00@newspim.com