넥센 세인트나인, 함평골프고와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 넥센 세인트나인이 11일 함평골프고와 MOU를 체결했다
- 학생 선수 훈련용 골프볼과 대회용 볼을 지원했다
- 내년부터 넥센·세인트나인 Masters 연계 체험도 도입한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 넥센의 골프볼 브랜드 세인트나인이 함평골프고등학교와 업무협약(MOU)을 체결하고 골프 인재 육성 지원을 확장한다.
이번 협약은 골프볼과 특성화 학교가 협력해 학생 선수들에게 훈련 환경과 전문 교육을 제공하는 것을 목표로 한다.
세인트나인은 함평골프고 학생 선수들에게 훈련용으로 투어에서 사용되는 퍼포먼스 우레탄 커버 골프볼을 지원한다. 또한, 9월 16~17일 열리는 학교 자체 골프대회에는 N BLACK(3피스)과 N GOLD(4피스) 골프볼을 후원한다.
MOU 체결 직후에는 '세인트나인 골프볼 피팅 세미나'가 진행됐다. 세미나에서는 골프볼의 구조, 소재, 성능, 스윙 특성에 따른 볼 선택법 등을 교육했다.
내년부터는 KLPGA 정규투어 '넥센·세인트나인 Masters'와 연계한 현장 체험 프로그램도 도입한다. 이를 통해 프로 선수들의 경기와 투어 운영 현장을 이용하는 기회를 제공할 예정이다.
세인트나인 관계자는 "함평골프고와의 협약을 통해 학생 선수들에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 프로그램을 제공하겠다"고 밝혔다. 세인트나인은 신성중·고에 이어 함평골프고와의 협약으로 골프 특성화 학교와의 협력망을 확장하고 있다.
whitss@newspim.com