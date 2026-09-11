영광 칠산대교서 40대 여성 투신…해경 수색 총력

AI 핵심 요약beta
- 광주 거주 40대 여성이 11일 칠산대교서 투신했다
- 해경은 신고 접수 뒤 함정 3척과 어선 2척을 투입했다
- 해경은 민·관 합동으로 이틀째 해상·공중 수색 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 영광군 칠산대교에서 40대 여성이 바다로 뛰어내려 해양경찰이 민·관 합동으로 이틀째 집중 수색을 벌이고 있다.
11일 해경에 따르면 전날 오후 11시 11분경 영광 칠산대교에서 RV차량이 비상 정차해 있다는 신고가 접수됐다.
영광군 CCTV 통합관제센터 녹화 영상을 확인한 결과 같은 날 오후 7시경 칠산대교 중간 지점 난간에서 광주권에 거주하는 40대 여성 A씨가 해상으로 투신하는 장면이 확인됐다.
해경은 사고 접수 직후 경비함정 3척과 민간어선 2척을 동원해 야간 해상 수색을 벌였으나 실종자를 발견하지 못했다.
이에 따라 해경은 11일 경비함정과 해양재난구조대를 동원해 광범위 수색을 이어가고 있다.
또한 민간 어선과 영광드론협회의 장비 및 인력을 동원해 해상과 공중에서 수색을 진행하고 있으며, 유관기관에 인근 해안가 일대 실종자 수색 협조를 요청하는 등 실종자 수색에 총력을 다하고 있다.
ej7648@newspim.com