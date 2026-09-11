부산노동포럼, '부산항 사람들' 학생기자단 출범…현장 목소리를 발굴

AI 핵심 요약beta
- 부산노동포럼이 10일 부산항 사람들 학생기자단 발대식을 열었다
- 부산지역 대학생이 항만·해운·수산 현장을 취재해 기록한다
- 취재 내용은 11월 25일 부산항 동행 페스티벌서 공개한다
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부산의 산업문화 자산으로 발전
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산항을 지켜온 사람들의 목소리를 청년이 기록하는 현장 기록 프로젝트가 첫 발을 뗐다.
부산노동포럼은 지난 10일 부산 중구 부산항 사람들 추진위원회 사무실에서 '부산항 사람들' 제1기 학생기자단 발대식을 개최했다고 11일 밝혔다.
'부산항 사람들'은 부산항의 성장과 함께해 온 항만·해운·수산 분야 종사자들의 삶과 경험, 현장의 기억을 발굴해 다음 세대에 전하는 공익 기록 프로젝트다. 부산항 발전의 중심에 있었지만 그간 제대로 조명받지 못했던 현장 종사자들의 이야기를 기록해 부산의 산업·문화 자산으로 남기는 데 목적을 두고 있다.
부산지역 대학생들로 구성된 학생 기자단은 앞으로 부산항과 관련 산업 현장을 찾아 종사자들을 직접 만나 취재한다. 인터뷰를 통해 오랜 기간 현장에서 축적된 경험과 숙련 기술, 산업 변화 과정에서 겪은 애환과 보람 등을 기사와 사진, 영상 등 다양한 형태의 콘텐츠로 담을 예정이다.
학생기자단은 항만 노동자와 선원, 해운·물류 종사자, 수산업 관계자 등 부산항의 성장과 발전을 이끌어 온 사람들의 목소리를 청년의 시선으로 재해석한다. 이날 발대식에서는 학생기자단 위촉장 수여와 함께 '부산항 사람들' 프로젝트의 취지와 추진 방향, 향후 활동 계획 등이 소개됐다.
학생기자단은 "이번 프로젝트가 일회성 행사에 그치지 않고 부산의 자산을 알고 기록해 다음 세대에 전하는 지속 가능한 기록 사업으로 자리 잡을 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.
학생기자단이 현장에서 발굴한 이야기는 오는 11월 25일 부산항국제여객터미널에서 열리는 '부산항 동행 페스티벌-부산항 사람들'과 연계해 시민에게 선보인다.
부산항 사람들 행사는 부산항의 성장과 발전을 이끌어 온 현장 주역들을 무대의 주인공으로 세우는 자리다. 부산항 사람들을 위한 헌정과 시상, 서로 다른 세대의 경험을 잇는 토크쇼, 부산항의 다양한 직업과 산업 현장을 소개하는 'JOB SHOW', 헌정 공연 등으로 구성된다.
행사에서는 부산항을 지켜온 사람들의 노동과 삶에 존중의 뜻을 전하고 이들이 쌓아온 경험과 가치를 청년 세대와 시민들과 공유할 예정이다. 학생기자단의 취재 결과도 행사 프로그램과 연계해 부산항 사람들의 이야기를 입체적으로 전달하는 콘텐츠로 활용된다.
부산항 사람들 추진위 관계자는 "이번 행사를 통해 부산항의 과거와 현재를 기록하고 현장 종사자와 청년 세대가 함께 부산항의 미래를 이야기하는 지속 가능한 공익 프로젝트로 발전시키겠다"고 전했다.
psj9449@newspim.com