세종시, AI 재난대응 플랫폼 '세종SIREN' 행안부장관상

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 11일 AI 재난플랫폼 세종SIREN으로 장관상을 받았다.
- 세종SIREN은 현장 대응 속도와 효율성을 높인 점을 인정받았다.
- 시는 대설·한파 등으로 활용 범위를 넓혀 안전을 강화하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭염·호우 대응 속도·효율성 강화 등 높은 평가
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 재난대응 플랫폼 '세종SIREN'이 실제 재난안전 현장에서의 활용 성과를 인정받아 행정안전부장관상을 수상했다.
11일 시에 따르면 세종SIREN은 지난 9~10일 제주도에서 열린 행정안전부 주관 '제43회 지방정부 AI 우수사례 발표대회'에서 재난안전 분야 우수사례로 선정됐다.
이번 대회는 지방정부의 AI 활용 우수사례를 발굴하고 이를 전국으로 확산하기 위한 협력 기반을 마련하기 위해 개최됐다.시는 AI를 재난안전 현장에 적용해 대응 속도와 효율성을 높인 점에서 높은 평가를 받았다.
세종SIREN은 시 재난안전상황실 근무자가 별도의 예산 투입 없이 생성형 AI를 활용해 직접 개발한 재난대응 시스템이다. 재난 대응 매뉴얼과 관련 시스템이 마련돼 있지만 방대한 자료를 현장에서 즉각적으로 찾아 활용하기 어렵다는 문제의식에서 개발이 시작됐다.
주요 기능은 재난안전대책본부 부서별 임무카드 배정, 재난 관련 분석·예측 데이터의 직관적인 지도 제공, 초(秒)단위 재난 유형 분류·전파 문구 생성 및 대상 선정 등이다. 시는 특히 올해 집중호우 및 폭염특보 대응 과정에서 세종SIREN을 활용해 호우피해 예측과 주민대피 알림, 피해지역 파악, 온열질환 예방 행동요령 전파 등 사전 대응 체계를 강화했다.
고성진 시민안전실장은 "세종SIREN을 통해 위기 상황에서 신속하게 대응할 수 있는 시간을 확보하고 시민 보호 체계를 한층 강화할 수 있을 것"이라며 "앞으로 대설과 한파 등 다양한 재난에 대한 대응 범위를 확대해 시민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com