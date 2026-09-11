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[르포] 쇳물 녹이던 고로에서 AI·로봇이... 中 서비스업 '출해' 가속

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  • 9월 10일 베이징 CIFTIS서 AI·로봇 전시가 열렸다
  • 메이퇀·알리바바가 배송·건강관리 기술을 선보였다
  • 서우강위안은 철강기지서 서비스산업 전시장으로 바뀌었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징 동북쪽 차오양구 왕징의 전철 14호선 푸퉁역에서 지하철에 오른 지 한 차례 환승을 포함해 두 시간이 조금 넘게 지나자 베이징의 풍경이 크게 달라졌다. 시내에서 꽤나 멀리 떨어진 지하철 6호선 종착역인 스징산구 진안차오(金安桥)역에 내리자 베이징에서 좀체 보기 힘든 산이 모습을 드러냈다. 지하철 역사에서 나와 바라본 파란 가을 하늘은 유난히 높아 보였고 바람도 한결 선선하게 느껴졌다.

9월 10일 중국 국제 서비스무역박람회(CIFTIS)가 열리는 서우강위안(首钢园)을 찾는 길이었다. 지하철 K출구로 나오자 녹슨 공장 구조물 같은 게 눈에 띄고 거리 곳곳에 임시 CIFTIS 안내 부스와 함께 대회장을 알리는 이정표가 눈에 들어왔다.

하늘을 찌를 듯 높게 치솟은 거대한 고로에는 '베이징 미래 디지털 공간 혁신시험구'라는 글자가 적혀 있었다. 쇳물을 녹이며 검은 연기를 내뿜던 철강 공장이 AI·로봇 첨단 서비스산업을 보여주는 박람회장으로 변신한 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 박람회장을 찾은 한 노인이 스마트폰으로 로봇 요리사에게 음식을 주문하고 있다. 사진= 뉴스핌 통신사.  2026.09.11 chk@newspim.com

9~13일 베이징서 열리는 올해 CIFTIS는 중국의 제15차 5개년 계획 첫해에 개최되는 국가급 종합 서비스무역 박람회다. 90여 개 국가와 지역, 국제기구가 참가했고 1800여 개 기업이 오프라인으로 참여했다. 200여 개 신제품과 혁신 성과가 공개됐으며 이 가운데 100여 개는 세계 최초로 공개된다고 한다.

올해 박람회의 주제는 '글로벌 서비스, 공동의 이익'이다. 정보통신, 핀테크, 디지털 헬스케어, 스마트교육, 에너지 절약·환경보호 등 서비스산업 전반의 신기술과 솔루션이 한자리에 모였다.

올해 중국은 특히 서비스 해외 진출을 의미하는 '출해(出海)'를 강조했다. 주요 테마 전시장에 처음으로 '서비스 글로벌 진출' 구역과 관련 로드쇼 공간을 마련했다. 중국 기업이 내수시장에서 축적한 기술과 서비스를 해외로 확장하는 전진기지로 CIFTIS를 활용하려는 의도로 보였다.

6호선 종점 진안차오 지하철역에서 15분가량 걸었을까. 박람회장 출입구가 눈에 들어온다. 위챗을 열어 일주일 전 예약해 둔 QR코드를 꺼내 스캔하자 출입문이 자동으로 열렸다.

처음 들어선 곳은 제3 전시관인 '통신·컴퓨터 및 정보서비스' 전시구역. 이 전시관에는 알리바바와 메이퇀을 비롯한 중국 빅테크 첨단 플랫폼 기업들의 부스가 빼곡히 들어서 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 8월 100미터 로봇 육상경기에서 8.64초를 기록한 텐궁 로봇. 사진= 뉴스핌 통신사.  2026.09.11 chk@newspim.com

눈길을 끈 것은 전시장 부스 곳곳에서 움직이는 로봇이었다. 로봇은 더 이상 유리관 안에 세워 놓은 전시품이 아니었다. 가정과 공장, 사무실, 사람들의 일상 속으로 이미 깊숙이 진입하고 있다는 느낌을 줬다.

중국 최대 배달 플랫폼 가운데 하나인 메이퇀은 음식과 생활용품 배송에 활용되는 '작은 노란 꿀벌' 지능형 배송로봇을 선보였다. 이미 중국 7개 도시에서 약 200대가 시험 운영되고 있다는 게 전시 부스 관계자의 설명이다. 전시장 안에서도 로봇은 사람 사이를 날렵하게 오가며 실제 배송 상황을 재현했다.

메이퇀 부스의 AI 전시구역은 특히 관람객들로 붐볐다. 메이퇀은 방대한 데이터를 기반으로 한 AI 모델과 다양한 서비스 시나리오에 대응하는 지능형 에이전트를 소개했다.

메이퇀 연구소 리즈웨이 상임원장은 CIFTIS가 서비스무역의 혁신 발전을 보여주는 중요한 창구이자 기업 간 성과 교류와 협력을 확대하는 플랫폼이라고 설명했다.

바로 옆에는 알리바바 계열 마이그룹의 건강관리 애플리케이션 '커푸'가 자리 잡고 있었다. 음식 사진을 찍어 올리면 열량과 영양성분을 분석하고 개인의 건강 상태에 따라 최적의 식단을 제시한다. 단순한 다이어트 앱이 아니라 일상생활 속 건강관리와 의료 서비스를 연결하는 AI 비서라는 설명이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 실제 현장에 투입된 배달 플랫폼 빅테크 기업 메이퇀의 음식 배송 로봇. 사진=뉴스핌 통신사.    2026.09.11 chk@newspim.com

현장 안내원에 따르면 가입자는 이미 1억5000만 명에 달하고 매일 약 2000만 명이 이용한다. AI 상담과 진료 예약, 온라인 진찰, 처방약 관련 서비스까지 연결하는 '모두를 위한 가정의'가 콘셉트다.

로봇은 스스로 음식을 만들어 판매하는 상황까지 진화했다. 인근 부스에서는 요리 로봇이 10여 분 만에 세 가지 반찬을 포함한 한 끼 식사를 만들어 약 3000원의 가격에 직접 판매까지 하고 있었다. 간단한 중국 요리 전병은 이 요리 로봇에겐 일도 아니었다.

한 관람객은 로봇 커피머신을 가리키며 "커피 로봇은 이제 고전이 됐다"고 말했다. 로봇들의 현란한 손놀림을 지켜보던 또 다른 관람객은 "눈이 휘둥그레지는 대도약"이라며 "로봇의 진화를 지켜보면 석기시대에서 마치 하루아침에 청동기시대로 접어든 것 같은 느낌이 든다"고 덧붙였다.

CIFTIS가 보여주는 중국 서비스산업의 변화는 'AI와 로봇'의 단순한 기능 시연에 그치지 않았다. AI·로봇의 기술과 서비스를 실제 생활에 적용하고, 이를 서비스 상품으로 만들어 대규모 이용자에게 공급한 뒤 해외시장까지 확대하는 게 산업의 큰 트렌드가 되고 있다.

서비스무역 박람회가 열리는 베이징 서우강위안(首钢园, 수도강철공원)의 풍경은 이런 변화를 더욱 극적으로 보여준다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 옛날 쇳물을 녹이던 철강 공장이 종합 켄벤션 테마 파크로 변신한 베이징 서우강위안의 모습. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.11 chk@newspim.com

이곳은 원래 베이징의 대표적인 철강 생산기지였다. 지금은 폐쇄된 철강공장의 고로와 거대한 파이프를 그대로 보존한 채 컨벤션센터와 전시장, 스포츠시설, 시민 휴식공간으로 탈바꿈했다. 2022년 베이징 동계올림픽 당시에는 스키점프 등 일부 경기가 이곳에서 열렸다.

천문학적인 개발이익을 기대할 수 있는 땅을 일률적으로 밀어버리는 대신 산업유산을 남겨 도시재생의 자산으로 활용한 것이다. 낡은 고로 옆에서 펼쳐지는 AI와 로봇의 전시는 중국이 제조업 중심에서 서비스·디지털 경제로 넘어가는 변화를 상징적으로 보여준다.

올해 CIFTIS에서 중국이 보여준 것은 '기술의 미래'만이 아니었다. 중국에서 만들어지고 검증된 서비스와 기술을 세계시장으로 내보내겠다는 야심도 함께 드러냈다. 저우추취(走出去, 해외진출)의 또 다른 표현인 '출해(出海)'라는 말이 매체 등 중국 각 분야에서 많이 등장하는 것도 바로 이런 이유에서다.

쇳물을 녹이던 거대한 고로 옆에서 AI가 식단을 짜고, 로봇이 음식을 만들고, 환자를 진찰하고 치료하는 모습. 2026년 베이징 도심의 서쪽 멀리 스징산구 테마파크, 서우강위안에서 만난 CIFTIS는 중국 서비스·기술 산업의 미래가 더 이상 전시장 안에 머물러 있지 않다는 사실을 웅변하고 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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크로아티아에 '천무' 18문 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국이 크로아티아에 다연장로켓 천무(K239) 18문과 탄약을 공급하는 4억1000만 유로(약 6400억원) 규모의 수출 계약을 체결했다. 한국과 크로아티아 국방부는 별도의 포괄적 국방협력 양해각서(MOU)에도 서명했다. 천무 수출을 계기로 무기체계 판매를 넘어 국방정책 협의와 방산 협력을 제도화하는 기반을 마련했다는 평가가 나온다. 안규백 국방부 장관은 10일(현지 시각) 크로아티아 수도 자그레브에서 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리가 주관한 천무 계약 서명식에 참석했다. 이 자리에는 이반 아누시치 크로아티아 부총리 겸 국방장관, 이용철 방위사업청장, 이부환 한화에어로스페이스 사장 등 양국 정부·기업 관계자들이 참석했다. 계약은 이부환 한화에어로스페이스 사장과 아누시치 국방장관의 서명으로 체결됐다. 10일 크로아티아 자그레브에서 안규백 국방부장관과 이반 아누쉬치 크로아티아 부총리 겸 국방장관과 '한-크로아티아 국방부 간 국방협력에 관한 양해각서'를 체결하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.10 gomsi@newspim.com 이번 계약은 천무 발사대 18문과 탄약을 포함하며, 총액은 4억1000만 유로다. 국방부는 원화 기준 계약 규모를 약 6400억원으로 밝혔다. 천무는 유도탄과 로켓탄을 운용할 수 있는 다연장로켓 체계로, 장거리 정밀타격과 화력 지원 임무에 쓰인다. 크로아티아 입장에서는 육군 포병 전력의 기동성·타격력을 높이는 핵심 화력자산이 될 전망이다. 안 장관은 서명식 전 플렌코비치 총리와 크로아티아 주요 정부 관계자들을 만나 천무의 성능과 운용 가치를 설명했다. 이 자리에서는 한국의 중거리 지대공 유도무기체계인 천궁의 우수성도 소개했다. 국방부는 천무 계약을 발판으로 천궁을 포함한 한국형 방공체계 분야까지 협력 관심을 넓혔다고 밝혔다. 다만 천궁 관련 구체적인 도입 협상이나 계약 여부는 이번 발표에 포함되지 않았다. 10일 크로아티아 자그레브에서 열린 천무 계약식에서 안규백 국방부장관이 축사를 하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.10 gomsi@newspim.com 안 장관은 축사에서 "오늘의 서명식은 크로아티아와 한국이 외침에 맞서온 유사한 역사의 궤를 함께하며 자유와 평화라는 공동의 가치를 공유하고 있음을 상징한다"고 했다. 이어 "천무는 크로아티아의 전력을 비약적으로 증강시킬 것"이라며 "양국 협력이 국방·안보 영역으로 확장되고 심화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 플렌코비치 총리도 "한국 방위산업의 역량을 높이 평가하며 천무가 크로아티아 방위역량의 중요한 전략자산이 될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "이번 계약이 양국 관계를 상호호혜적 방산·안보 파트너십으로 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 했다. 10일 크로아티아 자그레브에서 안규백 국방부장관이 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리와 악수하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.10 gomsi@newspim.com 양국 국방장관은 같은 날 '대한민국 국방부와 크로아티아공화국 국방부 간 국방협력에 관한 양해각서'에도 서명했다. 양국은 지난해 9월 한·크로아티아 국방장관 회담에서 포괄적 국방협력 MOU 체결 방안을 논의한 뒤 협의를 이어왔다. 이번 MOU는 향후 국방정책 실무협의를 정기 개최하고, 방산·국방정책 분야의 구체적 협력 의제를 논의하기 위한 제도적 틀이다. 이번 수출은 한국 방산이 중·동부 유럽 시장에서 다연장로켓과 방공체계 등 지상 기반 유도무기 분야의 입지를 넓히는 계기가 될 것으로 보인다. 크로아티아는 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 만큼, 향후 천무의 운용·탄약·정비체계 구축 과정에서 NATO 기준의 상호운용성과 후속 군수지원 체계가 수출 성과의 지속성을 좌우할 가능성이 크다. 다만 이번 국방부 발표에는 납기, 탄약 종류·수량, 현지 정비 및 기술협력 범위 등 세부 계약 조건은 공개되지 않았다. 10일 크로아티아 자그레브에서 열린 천무 계약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이승범 주크로아티아 대사, 안규백 장관, 이반 아누쉬치 크로아티아 부총리 겸 국방장관, 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리. [사진=국방부] 2026.09.10 gomsi@newspim.com gomsi@newspim.com 2026-09-10 23:56
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건설사 CEO '70년대생' 전면에 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 50대 후반~60대가 주류를 이루던 건설사 최고경영자(CEO) 자리에 1970년대생이 속속 진입하고 있다. 현장 경험을 갖추면서 안전관리와 신사업, 디지털 전환 등 변화하는 경영 환경에 대한 대응력을 갖춘 인물들이 경영 전면에 배치되는 모습이다. 내년에도 주요 건설사 대표들의 임기가 잇따라 만료되는 만큼 젊은 경영진으로의 세대교체 흐름이 이어질지 관심이 쏠린다. 특히 새 CEO와 호흡을 맞출 임원진까지 한층 젊어질지 주목된다. 1970년대생 건설사 CEO [AI 그래픽 생성=정영희 기자] ◆ 대형사부터 중견사까지…70년대생 CEO 전면 배치 11일 건설업계에 따르면 주요 건설사를 중심으로 1970년대생 CEO가 경영 전면에 잇따라 배치되고 있다. 50대 초중반 수장이 늘면서 세대교체가 본격화하는 모습이다. 건설경기 침체와 중대재해 대응, 인공지능(AI)과 스마트건설 확산 등 경영환경 변화에 빠르게 대응하기 위한 인사라는 해석이 나온다. 현대건설은 1970년생 이한우 대표가 이끌고 있다. 지난해 대표이사에 오른 이 대표는 현대건설 창립 이후 첫 1970년대생 대표다. GS건설은 1979년생 허윤홍 대표가 경영 전면에 나서 있다. 대우건설도 1971년생 이강석 부사장을 차기 대표이사 후보로 발탁해 임시주주총회와 이사회 선임 절차를 앞두고 있다. 중견 건설사에서도 비슷한 흐름이 나타난다. DL건설은 지난달 1974년생 하정민 최고안전책임자(CSO)를 대표이사로 선임했다. 하 대표는 20년 넘게 건설현장 안전관리 분야에서 경력을 쌓은 내부 인사로 대표이사와 CSO를 겸직한다. DL건설은 이와 동시에 신규 임원 4명을 1970년대 후반~1980년대 초반생으로 채웠다. 이밖에 한신공영은 1971년생 최문규 대표이사 부회장, 대방건설은 1974년생 구찬우 대표가 회사를 이끌고 있다. 최근 인사의 특징은 단순히 연령을 낮추는 데 그치지 않는다. 한 건설업계 관계자는 "주택경기 부진과 공사비 상승으로 외형 확대보다 수익성 관리가 중요해진 데다 안전과 신사업, 디지털 전환이 회사 경쟁력을 좌우하는 시대"라며 "현장 경험과 변화 대응력을 함께 갖춘 인물을 전면에 배치하는 흐름이 강해졌다"고 말했다. ◆ 주요 대표 임기 내년 종료…후속 인사에 시선 내년에는 주요 건설사 기존 CEO의 임기 만료도 예정돼 있다. 현 대표 체제에서 실적 개선이나 사업 포트폴리오 재편을 진행해 온 만큼 연임 여부뿐 아니라 후속 경영진의 연령대와 역할에도 시선이 모인다. 1962년생 오세철 삼성물산 건설부문 대표는 주요 건설사 가운데 가장 자리를 오래 지킨 인물 중 하나로 꼽힌다. 2020년 말 대표로 내정돼 2021년 3월 사내이사로 처음 선임된 뒤 2024년 연임에 성공했다. 현재 임기는 2027년 3월 15일까지다. 이미 삼성그룹에서 과거 관행처럼 거론돼 온 '60세 룰'을 넘어 대표직을 이어가고 있다. 지난해 삼성물산은 정기 임원인사를 통해 차세대 리더군을 적극 발탁하며 세대교체 기반을 마련하겠다는 방향을 제시했다. 내년 임기 종료 시점에는 오 대표가 다시 한번 연임할지, 장기간 이어진 체제를 마무리하고 상대적으로 젊은 경영진으로 바통을 넘길지가 관심사가 될 전망이다. 1965년생 정경구 IPARK현산 대표의 임기도 내년 3월 31일까지다. 정 대표는 2024년 말 대표로 내정된 뒤 지난해 3월 사내이사로 선임됐다. 정 대표 체제 첫해 성적은 비교적 우수했다. 지난해 도시정비사업에서 4조원이 넘는 수주를 기록하며 역대 최대 수준의 성과를 냈고 연간 수주 목표도 초과 달성했다. 서울원 아이파크 등 자체사업 매출이 본격화되면서 수익성도 개선됐다. 올해 그룹은 사업 포트폴리오를 라이프·AI·에너지 중심으로 재편하고 조직문화 혁신을 예고했다. 한 업계 관계자는 "정 대표가 내년까지 이 같은 변화를 실적으로 연결할 경우 연임 가능성에 힘이 실릴 것"이라면서도 "그러나 반대로 그룹 차원의 사업 재편이 마무리되는 시점과 맞물려 새로운 리더십을 선택할 가능성도 열려 있다"고 말했다. 1966년생 조완석 금호건설 대표도 내년 임기 만료를 앞두고 있다. 조 대표는 2023년 말 대표이사에 선임된 재무 전문가로 2024년 대규모 손실을 선제적으로 반영한 뒤 수익성과 재무구조 회복에 주력해 왔다. 금호건설은 세대교체 측면에서 더 직접적인 변수를 직면했다. 1975년생 박세창 부회장이 2021년 금호건설에 합류한 뒤 2023년 부회장으로 승진해 경영에 참여하고 있기 때문이다. 박 부회장은 현재 미등기 임원으로 남아 있지만, 조 대표의 임기가 끝나는 내년을 전후로 등기임원이나 대표이사로 전면에 나설 확률도 배제할 수 없다. ◆ 스마트건설·조직문화 혁신…젊어진 리더십 시험대 건설업은 경기 불확실성이 장기화되는 가운데 원가율과 현금흐름 관리, 안전사고 대응, 비주택 사업 확대 등 풀어야 할 과제가 산적해 있다. 업계에서는 안정적인 경험을 중시했던 과거와 달리 의사결정 속도와 변화 대응 능력까지 CEO 선임의 주요 기준으로 자리 잡을 가능성이 있다는 분석이 나온다. 세대교체가 실제 경영 방식의 변화로 이어질지도 관심사다. 대표적인 분야가 디지털 전환이다. 국가데이터처의 '2024년 기업활동조사'에 따르면 건설기업 668곳 가운데 AI와 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, 로봇공학 등 4차 산업혁명 관련 기술을 개발하거나 활용하는 기업은 94곳으로 14.1%에 그쳤다. 2023년 623곳 가운데 82곳(13.2%)보다 소폭 늘었지만 산업 전반에 기술 활용이 확산했다고 보기는 어려운 수준이다. 현장의 체감도도 높지 않다. 건설동행위원회가 지난해 '스마트 건설·안전·AI 엑스포' 참가자 244명을 대상으로 조사한 결과 건설업이 '점점 혁신적으로 변하고 있다'고 답한 비율은 24%, '미래 기회가 많다'는 응답은 14%에 그쳤다. 조직문화도 변화가 필요한 분야다. 한국건설산업연구원이 건설산업에서 활동하는 청년 직장인과 대학생 406명을 조사한 결과 직장 선택 때 중요하게 보는 요인은 연봉에 이어 ▲워라밸 ▲조직문화 ▲성장 가능성 ▲근무공간 및 환경 순으로 나타났다. 성유경 한국건설산업연구원 연구위원은 "개인보다 조직을 중시하고, 수직적 의사소통과 실무 경험 중심의 업무방식에 익숙한 건설업계는 청년세대의 가치관과 차이를 보인다"며 "청년 인재 유입을 위해 수평적이고 개방적인 문화로 바뀔 필요가 있다"고 지적했다. 업계에선 CEO의 연령이 낮아지는 현상을 긍정적으로 보는 경향이 짙다. 기존 경영진과 젊은 인력 간 연령 다양성을 높이고 새로운 기술과 조직문화를 받아들이기 용이해서다. 김경혜 국립한밭대학교 부교수는  "경영진의 연령이 낮은 경우 연구개발 활동에 적극적이고 이는 기업가치 제고에 중요한 역할을 한다"며 "이들은 공시 투명성과 연구개발 투자에도 보다 적극적인 경향을 보인다"고 말했다.  chulsoofriend@newspim.com 2026-09-11 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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