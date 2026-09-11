민주당 "용혜인 후보자 거취, 국민 눈높이서 엄중히 바라볼 것"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 11일 용혜인 후보자 거취를 비상 취합했다.
- 박성준 수석대변인은 국민 눈높이에서 엄중히 보겠다고 했다.
- 용 후보자 반박 하루 만에 당은 공개 언급을 피했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 특혜 및 사당화 논란에 휩싸인 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 거취 문제와 관련해 "지도부를 중심으로 당 내외의 평가와 의견을 비상하게 취합하고 있다"고 말했다.
박성준 민주당 수석대변인은 11일 충북도청에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 '청와대에 당 차원의 의견을 전달할 계획이 있느냐'는 질문에 "용 후보자에 대해 국민의 눈높이에서 엄중히 바라보겠다"며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 해당 입장이 비공개 최고위 회의에서 공유됐는지에 대해 "그대로 받아들여 달라"며 "살을 붙이는 것은 맞지 않는다"고 말을 아꼈다.
민주당의 이런 입장은 용 후보자가 전날 기자회견을 열고 국회의원 겸직 논란과 사당화 의혹 등을 반박한 지 하루 만에 나왔다.
김민석 대표 역시 이날 최고위원회의 공개발언에서 김승원 법무부 장관 후보자에 대해서는 "인사청문회를 안정적으로 진행하면 된다"고 힘을 실어준 반면, 용 후보자에 대해서는 일절 언급하지 않았다.
allpass@newspim.com