전북교육청, '찾아가는 교육인권보호관제' 본격 운영

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 11일 찾아가는 교육인권보호관제를 본격 운영했다.
- 교육인권보호관 3명이 2주간 10여개교를 찾아 현장 지원한다.
- 교권침해 등 초기대응과 상담·법률 지원을 강화했다.
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교권침해·아동학대·학교민원 초기 대응…상담·법률·심리 원스톱 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 학교 현장의 교육활동 보호와 교육공동체의 인권 보장을 강화하기 위해 '찾아가는 교육인권보호관제'를 본격 운영한다고 11일 밝혔다.
전북교육청 교육인권센터는 교육인권보호관 3명과 함께 약 2주 동안 유치원과 초·중·고 10여개교를 찾아 현장 지원 활동을 펼친다.
교육인권보호관은 학교 현장 경험과 전문성을 바탕으로 어려움을 겪는 교사를 직접 만나 상담하고 사안별 해결 방안을 모색하는 현장 밀착형 지원을 담당한다.
이번 교육인권보호관 배치는 천호성 교육감 공약이자 10대 핵심과제인 '교육인권 보호망 구축'의 일환이다.
특히 사안 발생 이후 대응에 머무르지 않고 교사와 학생, 학부모를 대상으로 예방교육을 실시해 교육공동체 구성원 모두의 인권을 보호하는 교육인권 안전망 구축에 중점을 둔다.
교육인권보호관의 주요 역할은 현장 초기 대응과 전문인력 연계, 정책 개선 등 크게 세 가지다.
교권침해와 아동학대, 학교 민원 등 교육활동 관련 사안이 발생하면 학교를 직접 방문해 초기 대응을 지원한다. 전문적인 도움이 필요한 경우 변호사·상담사 등 교육인권센터 전문인력과 연계해 사안별 맞춤형 '원스톱 통합 지원'을 제공한다.
학교 현장에서 파악한 다양한 사례와 의견을 교육인권 정책에도 반영해 정책의 현장 적합성과 실효성을 높일 계획이다.
전북교육청은 교육인권보호관제를 통해 현장 접근성을 높이고 사안 발생 초기부터 상담과 법률, 심리 지원 등이 유기적으로 연결되는 교육활동 보호체계를 강화할 방침이다.
현장 교사들도 긍정적인 반응을 보이고 있다. 한 교사는 "학교 현장과 선생님들의 고충을 잘 아는 분들이 교사의 정당한 교육활동을 보호하기 위해 전북 곳곳을 누비는 모습을 보며 동료 교사로서 감사하고 후배 교사로서 든든했다"고 말했다.
김진덕 전북교육인권센터장은 "학교 현장 경험이 풍부한 교육인권보호관이 직접 학교를 찾아 선생님들의 어려움에 신속하게 대응할 수 있게 됐다"며 "현장 밀착형 지원과 원스톱 교육활동 보호체계를 더욱 공고히 해 선생님들이 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com