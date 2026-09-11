전주시, AI·XR 융합 산업전략 모색…가상융합 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 16일 AI·XR-NOVA 2026 세미나를 연다
- 서남권 기업의 산업용 XR 진출 전략을 논의한다
- AI 스마트글라스·공간컴퓨팅 사례를 공유한다
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AI 스마트글라스·공간컴퓨팅·디지털트윈 집중 조명…전문가 3인 강연
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 서남권 가상융합기업의 산업용 XR 시장 진출과 기술 경쟁력 강화를 위한 '2026년 제1회 가상융합 콘텐츠 기술 세미나(AI·XR-NOVA 2026)'를 오는 16일 개최한다고 11일 밝혔다.
전주시와 서남권 가상융합산업허브센터가 마련한 이번 세미나는 이날 오후 1시 광주실감콘텐츠큐브(GCC)에서 열리며 서남권 가상융합산업 관계자와 전문가 등 100여명이 참여할 예정이다.
세미나는 최근 XR(확장현실)산업이 하드웨어 중심에서 AI(인공지능)와 콘텐츠 생태계 중심으로 빠르게 재편되는 흐름을 공유하고 지역기업의 B2B 산업용 XR 시장 진입 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
특히 AI 스마트글라스와 공간컴퓨팅, 피지컬AI, 디지털트윈 등 최신 기술이 산업현장과 결합하는 사례를 중심으로 지역 가상융합기업의 대응 전략과 산업용 XR 콘텐츠·서비스 시장 확대 방안을 공유한다.
국내 가상융합·AI 분야 전문가 3명도 연사로 참여해 산업현장의 적용 사례와 최신 기술 동향, 상용화 전략 등을 소개한다.
조준희 ㈜이노시뮬레이션 대표는 '그럴듯한 XR은 많다, 실제 쓰이는 XR은 드물다-성패를 가르는 핵심은?'을 주제로 모빌리티·국방 분야 디지털트윈 적용 사례와 산업용 XR 시장 진입 조건을 제시한다.
이승환 경기연구원 AI연구실장은 'AI 글래스가 가져올 변화와 미래'를 주제로 산업·사회 변화와 피지컬AI 융합 동향 등을 소개한다. 이복은 ㈜에스씨크리에이티브 대표는 'AI 스마트 글라스와 공간 컴퓨팅'을 주제로 제조·물류 등 B2B 산업현장에 적용 가능한 XR 콘텐츠 발굴과 상용화 전략을 설명한다.
강연 이후에는 산·학·연·관 전문가와 지역기업 관계자가 참여하는 자유 네트워킹을 통해 기술·사업 정보를 공유하고 공동사업과 기술협력 가능성을 모색한다.
참가 희망자는 오는 15일까지 전주정보문화산업진흥원 누리집 또는 행사 포스터 QR코드를 통해 사전 등록하면 무료로 참여할 수 있다. 참가자를 대상으로 AI 스마트글라스와 XR 헤드셋 등 최신 스마트기기를 제공하는 경품 추첨도 진행할 예정이다.
허전 전주정보문화산업진흥원장은 "이번 세미나가 서남권 기업들이 AI 스마트글라스와 공간컴퓨팅 등 최신 기술 흐름을 이해하고 산업용 XR 시장의 새로운 기회를 모색하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 가상융합기업의 기술 경쟁력 강화와 협력 네트워크 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com