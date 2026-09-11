LX공사, 몽골 주소정보 현대화 사업 본격 착수

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- LX공사가 10일 울란바타르서 몽골 주소정보 현대화 사업 착수식을 열었다.
- 몽골은 주소체계 미비를 보완해 공공서비스와 물류 활용도를 높이기로 했다.
- 사업은 41개월간 103억원 규모로 시범지역 구축 뒤 전국 확산을 추진했다.
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41개월간 103억원 투입…시범지역 구축 후 몽골 전역 확산 추진
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)가 몽골의 주소정보 체계를 디지털 기반으로 현대화하고 양국 간 토지·공간정보 분야 협력 확대에 나선다고 11일 밝혔다.
LX공사는 지난 10일(한국시간) 몽골 수도 울란바타르에서 '몽골 주소정보 현대화 사업 착수식'을 개최했다.
이날 행사에는 김민재 행안부 차관, 최진원 주몽골 대한민국 대사, 어명소 LX공사 사장을 비롯해 몽골 바트투무르 엥흐바야르 내각관방부 장관, 엔크만라이 아난드 토지행정청장 등 양국 정부 관계자들이 참석했다.
엥흐바야르 장관은 기조연설에서 한국과 몽골 간 주소정보체계 구축 협력의 중요성을 강조하고 몽골 주소정보 현대화 사업에 대한 기대감을 나타냈다.
몽골은 도로명 등 국가 차원의 통일된 주소체계가 충분히 정착되지 않아 공식 주소 등록·표기 기준이 미비한 상황이다. 주소정보시스템 역시 법적 근거와 데이터베이스(DB) 갱신체계가 부족해 공공서비스 등에 공식적으로 활용하는 데 한계가 있다.
이번 사업은 몽골 실정에 맞는 주소정보시스템을 체계적으로 구축해 공공·민간 서비스 수준을 높이고 주소정보시스템 고도화와 공무원 역량 강화 등을 추진하는 것이 핵심이다.
LX공사가 수행하는 이번 사업은 한국국제협력단(KOICA)이 발주한 공적개발원조(ODA) 방식의 공공협력사업으로 사업기간은 41개월, 사업비는 103억원이다.
울란바타르 수흐바타르구와 칭겔테구를 시범지역으로 선정해 주소정보시스템을 구축하고 사업 성과를 토대로 몽골 전역으로 주소체계를 확산하기 위한 중장기 기본계획도 수립한다.
몽골 정부는 이번 사업을 통해 한국의 주소정보 구축 경험을 바탕으로 재난구조·응급의료 등 안전 분야와 우편·택배 등 물류 분야의 위치정보 활용도를 높이고 디지털정부 서비스 확산의 기반을 마련한다는 계획이다.
어명소 LX공사 사장은 "몽골 주소정보 현대화 사업을 통해 몽골 실정에 맞는 주소정보체계가 체계적으로 확립되길 기대한다"며 "이를 계기로 한국과 몽골 간 토지관리 분야 협력이 더욱 확대되도록 노력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com