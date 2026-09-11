[아시아포럼] "인도 경제 빠르게 성장…韓 기업, 조선업·AI 주목해야"

'대전환기 인도의 미래 성장' 주제 토론

인도 시장에 맞는 장기적 접근 필요성 제기



[서울=뉴스핌] 이지은 송현도 유재선 기자 황혜영 인턴기자 = 인도가 빠른 경제 성장을 이루고 있는 가운데 한국 기업이 인도 현지에서 주목해야 할 산업으로 '조선업'과 '인공지능(AI)'이 꼽혔다.

11일 종합뉴스통신사 뉴스핌이 개최한 '2026 아시아 포럼'이 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 열렸다. '인도: 대전환기 인도의 미래 성장' 세션에는 서영욱 뉴스핌 차장이 사회를 맡고 토론패널로 김문영 솔브릿지 국제경영대학 경제학 조교수, 김경훈 대외경제정책연구원(KIEP) 인도남아시아팀장, 김낙형 크래프톤 인도·이머징 마켓 사업이사 겸 주한인도상공회의소 이사, 판카즈 아가르왈 태그하이브 대표가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김경훈 대외경제정책연구원(KIEP) 인도남아시아팀장이 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

이날 토론은 '대전환기 인도의 미래 성장'을 주제로 진행됐다. 현재 인도는 빠른 경제 성장과 함께 제조업과 첨단산업을 키우며 글로벌 산업의 새로운 축으로 떠오르고 있다. 이 자리를 통해 인도의 성장 변화 속에서 한국 기업에는 어떤 기회가 열리고 있는지 또한 인도 시장에 성공적으로 안착하려면 무엇이 필요한지 짚었다.

인도는 최근 제조업과 첨단산업 육성에 공을 들이고 있다. 실제 인도의 경제 규모는 지난 10여년 간 빠르게 성장해 현재 4조 달러에 달한다. 한국 경제의 2배 규모이지만 1인당 GDP는 여전히 2700달러 수준에 머물러 있다.

김경훈 KIEP 인도남아시아팀장은 "인도정부는 2047년까지 1인당 GDP를 1만8000달러로, GDP를 30조 달러 수준으로 확대한다는 목표를 갖고 있다. 이를 위해 인도는 고부가가치 산업, 특히 제조업 육성의 필요성을 인식하고 2020년대 초부터 산업정책을 적극 도입해 왔다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 판카즈 아가르왈 태그하이브 대표가 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

이어 "지금까지 가장 큰 성과가 나타난 분야는 휴대전화 산업으로 수입 의존도가 2015년 75%에서 현재 사실상 0%로 낮아졌고 스마트폰은 인도의 최대 수출 품목이 됐다. 아이폰 생산 비중도 2021년 1%에서 2025년 25%까지 확대됐다"고 부연했다.

김 팀장은 "반도체 산업에서도 PLI와 별도로 80억 달러 규모의 지원책을 마련해 미국 마이크론의 후공정 공장을 포함해 현재 12개의 투자 프로젝트가 진행되고 있다"라고 덧붙였다.

인도의 제조업은 산업 구조를 빠르게 바꾸고 있다. 그럼에도 한국 기업들이 인도 시장에 오해하고 있는 부분이 있다는 지적도 나왔다. 김문영 교수는 "현지에서 느끼는 안타까운 부분은 인도는 완전히 다른 나라가 됐는데 국내 언론이나 매체에서 카스트, 규제, 위생 등 자극적이거나 왜곡된 단편적인 부분만 부각되는 점"이라고 짚었다.

그는 "제가 본 인도는 이미 G3 국가다. 2040년 정도가 되면 현재 중국 수준의 경제 규모에 도달할 것으로 전망된다"며 "우리 기업 관계자들이 인도 시장을 대할 때 기존의 왜곡된 시각을 걷어내고 조금 더 긴 호흡으로 바라본다면 반드시 보답이 있는 시장이라는 점을 현장에서 강하게 느꼈다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김문영 솔브릿지 국제경영대학 경제학 조교수가 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

인도 시장에서 배틀그라운드로 성공한 크래프톤의 현지화 전략도 공유됐다. 김낙형 이사는 "많은 분들이 인도에서 영어가 잘 통할 것이라고 생각하는데 실제로 가보면 영어를 쓰는 사람이 그렇게 많지 않다. 저희는 마케팅을 영어가 아닌 힌디어 중심으로 진행하고 있다"라고 밝혔다.

이어 "힌디어가 북쪽 언어이다 보니 '배틀그라운드' 역시 북쪽에서는 인기가 매우 높은 반면 남쪽에서는 상대적으로 덜하다"라며 "이를 공략하기 위해 남쪽에서 인기 있는 타밀어, 말라얄람어 등 현지 로컬 언어를 적극 활용하면서 현지 상황에 맞춘 세밀한 공략과 사업 활동을 펼치고 있다"고 부연했다.

판카즈 대표는 한국과 인도, 양국을 모두 경험했다. 그는 한국 기업이 인도에서 사업할 때 가장 아쉬운 점으로 "인도를 가장 '싼 시장'으로 생각하는 것"이라고 운을 뗐다,

그는 "인도는 싼 시장이 아니라 층이 뚜렷하게 나뉜 시장이다. 또한 한국 본사들은 인도에 진출할 때 보통 3년 안에 성공해야 한다는 타임라인을 잡는다"며 "인도는 3년으로는 부족하며 7년 정도는 투자해야 성과가 나오기 시작한다. 인도는 서두르지 말고 시간을 두고 길게 지켜봐야 하는 시장"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장 주제로 토론이 열리고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 leehs@newspim.com

판카즈 대표는 "한국 기업들은 주재원을 파견하고 현지 사람은 실행만 담당하는 경향이 있다. 이러면 오너십이 약해진다. 진정한 현지화를 위해서는 인도 사람을 법인장으로 임명하고 손익 관리와 실패할 권한까지 부여해야 한다"며 인도를 단순한 지사가 아닌 파트너로 대우해야만 제대로 된 성과를 낼 수 있다"고 덧붙였다.

현재 인도 시장에 맞는 전략과 장기적인 접근이 필요한 만큼 한국 기업이 어디에서 새로운 기회를 잡을 수 있는지 찾아봐야 할 때라는 의견도 나왔다. 김경훈 팀장은 전자와 자동차를 잇는 한·인도 경제협력의 새로운 분야와 한국 기업이 주목해야 할 산업으로 '조선업'을 꼽았다.

김 팀장은 "현재 인도는 해외선박에 대한 의존도가 높은 상황"이라며 "교역량이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 인도 정부는 자국 선박을 대대적으로 확충하고 이를 조선업 육성의 계기로 활용하려고 한다"고 설명했다.

이어 "인도정부는 중단기적으로 437척의 선박을 발주할 계획이며 이 가운데 상당 부분을 자국에서 조달한다는 방침"이라며 "현재 인도는 상선 건조량 기준 세계 15위 수준이지만 2030년 까지 세계 10위권, 2047년까지 5대 조선 강국으로 도약한다는 목표를 갖고 있다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김경훈 대외경제정책연구원 인도남아시아팀장이 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

김 팀장은 "인도 정부는 이를 위해 지난해 조선업을 비롯한 해양산업 육성을 위해 75억 달러를 투입하는 지원 패키지를 발표했다. 동시에 세계적인 경쟁력을 보유한 한국 조선사의 투자를 유치하기 위해 적극 노력하고 있다"고 말했다.

AI도 주목할 분야로 꼽았다. 그는 "지난 10여 년 간 인도에서는 디지털화가 매우 빠르게 진행돼 왔다. 이제는 디지털 기반을 바탕으로 AI 산업을 육성하고 있다"며 "인도정부는 2024년 AI 생태계 구축을 위한 '인디아 AI 미션'을 발표하고 10억 달러의 예산을 투입하기로 했다"고 덧붙였다.

김 팀장은 "인도는 컴퓨팅 인프라 확보, AI 모델 개발, 인재 양성, 스타트업 육성 등을 추진하고 있다"며 "한국 기업은 인도의 풍부한 인재를 활용해 공동 AI 연구개발이나 산학협력을 검토할 수 있을 것"이라고 짚었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김문영 솔브릿지 국제경영대학 경제학 조교수가 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

인도 시장에 대한 접근 방식이 달라져야 한다는 점도 강조됐다. 김문영 교수는 "인도는 한 나라가 아니다. 한 나라를 만들어 가는 과정에 있다. 적어도 인도를 30개로 보거나, 적어도 4개 권역으로 나눠서 봐야 한다"며 "우리 정부나 코트라에서도 인도에만 6개 사무소를 운영하고 있다. 각 지역별 정보나 네트워크에 특화돼 있는 대사관 등에서 열린 마음을 가지고 배워야겠다는 마음으로 접근하는 게 중요하다"라고 강조했다.

또한 "인도 사람이 통상적으로 생각하는 시간과 우리가 생각하는 시간이 다르다. 일반적인 시간의 3~4배는 더 써야 한다. 하지만 보답은 틀림없는 시장이다"며 "이런 마음을 가지고 진출하면 큰 보답이 있을 것"이라고 전했다.

크래프톤도 게임 서비스에 그치지 않고 현지 스타트업과 생태계에도 꾸준히 투자해 오고 있다고 밝혔다. 최근 장병규 의장은 모디 인도 총리를 만나 앞으로 3~4년간 2억5000만 달러를 추가 투자한다고 밝힌 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김낙형 크래프톤 인도·이머징 마켓 사업이사 겸 주한인도상공회의소 이사가 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

김 이사는 "'배틀그라운드' 게임을 인도에 공개하고 초반 3년간은 힘들었는데 꾸준히 투자를 해왔다. 인도는 꾸준히 투자해야 하는 시장이라는 것에 공감했다"며 "저희는 콘텐츠 기업이고 국민들의 호감을 얻는 것이 굉장히 중요하다. 인도에서 벌고 있는 수익을 게임 산업의 성장을 위해 e스포츠 기업, 스타트업에 투자를 시작했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 판카즈 아가르왈 태그하이브 대표가 11일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼에서 인도 : 대전환기 인도의 미래 성장에 대한 토론을 하고 있다. 'AI 대전환·에너지 안보: 아시아 협력의 새로운 좌표'를 대주제로 열린 이번 포럼은 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 속에서 한국과 아시아 주요국 간 실질적인 비즈니스 협력 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 2026.09.11 kunjoo@newspim.com

장기적으로는 인도와 어떤 관계를 만들고 함께 성장하느냐가 중점이 된다는 것이다. 판카즈 대표는 앞으로 인도에서 새롭게 주목해야 할 분야로 ▲부품과 소재·장비 ▲사람 ▲프리미엄 소비를 꼽았다.

판카즈 대표는 "인도는 지난해 스마트폰만 300억 달러 넘게 수출했고 이제 세계 2위 휴대폰 생산국이다. 그런데 전자산업의 국내 부가가치는 18~20% 수준"이라며 "인도 정부는 지금 부품 제조에 대규모 인센티브를 걸고 이 격차를 메우려고 하고 있다. 이 빈 공간이 앞으로 한국의 부품·소재·장비 기업에게 확실하게 열려 있는 시장이라고 본다"고 밝혔다.

이어 "인도 제조업의 진짜 병목은 숙련된 인력이다. 마지막 셋째는 프리미엄 소비로 헬스케어, 교육, 모빌리티 등 인도의 상위 소득층만 따로 떼어놓아도 이미 한 나라 규모의 시장이고 매년 커지고 있다"며 "인도에서 가장 저평가된 자산은 시장이 아니라 창업자로 저라면 교육과 인력에 투자할 것"이라고 덧붙였다.

alice09@newspim.com·dosong@newspim.com