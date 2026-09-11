전북 '플라스바이오', 100억원 규모 국제공동 R&D 과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 11일 플라스바이오가 R&D 과제에 선정됐다고 밝혔다.
- 과제는 심장 오가노이드 기반 심독성 평가 플랫폼 개발이다.
- 한독 6개 기관이 참여해 2031년 7월까지 공동연구를 진행한다.
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한독 6개 기관 참여·2031년 7월까지 연구…총사업비 107억9000만원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 도내 바이오기업 ㈜플라스바이오가 정부지원금 100억원 규모의 글로벌 국제공동 연구개발(R&D) 과제 수행기관으로 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
이번 과제는 산업통상부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 추진하는 '글로벌산업기술협력센터(GITCC) 사업'의 하나로 전북 글로벌 바이오 기술협력센터(유럽GBC)를 통해 이어진 도내 기업과 유럽 연구기관 간 기술교류가 대규모 공동연구로 확장된 사례다.
선정 과제는 '심장 오가노이드 기반 AI·디지털트윈 융합 차세대 NAMs 심독성 평가 플랫폼 개발'이다. 올해 8월부터 2031년 7월까지 60개월간 추진되며 총사업비는 107억9000만원이다. 정부지원금 100억원과 기관부담금 약 7억9000만원이 투입된다.
플라스바이오는 '유럽 GBC-Gateway 프로그램'을 통해 KIST 유럽연구소, 독일 프라운호퍼 IBMT 등과 협력 기반을 마련했다. 이 프로그램은 도내 바이오기업을 유럽 연구기관과 연결하고 현지 워크숍과 공동연구 기획 등을 지원한다.
지난해 프로그램에 참여한 플라스바이오는 이후 8개월 동안 온라인 회의를 이어가며 공동연구 방향을 구체화했고 이번 과제 선정으로 성과를 거두게 됐다.
연구에는 플라스바이오를 주관기관으로 국가독성과학연구소, 국립금오공과대학교 산학협력단, 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 독일 프라운호퍼 IBMT, KIST 유럽연구소 등 한독 6개 기관이 참여한다.
플라스바이오는 심장 오가노이드 평가 플랫폼과 AI·디지털트윈 기술 개발을 총괄한다. 국내 기관은 데이터 구축과 시험·규제 활용성 검증을 담당하고 프라운호퍼 IBMT는 평가법 표준화, KIST 유럽연구소는 구조영상 분석과 한독 협력 조율을 맡는다.
연구진은 심장 오가노이드의 구조와 전기적 반응 데이터를 축적한 뒤 AI·디지털트윈 기술을 활용해 약물 반응을 예측하는 플랫폼을 구축할 계획이다. 국내외 공동시험과 OECD 검증 절차를 거쳐 의약품 안전성 평가에 활용할 수 있는 기반도 마련한다.
전북도는 2024년부터 '바이오 지역산업 역량강화 지원사업'을 통해 기업 기술사업화와 국제공동연구 기획, 해외 네트워킹 등을 지원하고 있다. KIST 유럽연구소 내 유럽GBC를 거점으로 기업 수요 발굴부터 공동연구 기획까지 단계별 지원체계도 운영 중이다.
김진상 KIST 유럽연구소장은 "적합한 협력기관을 발굴하고 각 기관의 역량을 유기적으로 연계하는 과정이 국제공동연구의 핵심"이라며 "유럽 네트워크를 활용해 도내 바이오기업의 실질적 기술협력을 계속 지원하겠다"고 말했다.
양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "이번 선정은 전북 바이오기업의 기술력과 유럽 연구기관의 역량이 결합한 성과"라며 "연구 성과가 기술사업화와 해외 진출로 이어지도록 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com