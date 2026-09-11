김광철 시의원, 밥퍼 1500만 그릇 돌파 기념 행사…38년 나눔 정신 재조명

AI 핵심 요약beta
- 서울시의회 김광철 의원이 10일 동대문구 밥퍼 감사행사에 참석했다.
- 김 의원은 1500만 그릇 돌파를 축하하며 자원봉사자에 감사했다.
- 그는 밥퍼 나눔이 서울 전역으로 확산되길 바란다고 했다.
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자원봉사자들에게 감사 전달한 김 의원
밥퍼의 지속적 나눔 확산 의지 강조
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시의회 김광철 의원(국민의힘·송파2)이 10일 오전 서울 동대문구에서 열린 '밥퍼 1500만 그릇 돌파 감사행사'에 참석해 밥퍼나눔운동이 지난 38년 동안 이어온 나눔의 의미를 되새기고, 관계자와 자원봉사자들에게 감사와 격려의 뜻을 전했다.
이번 행사는 '밥 한 그릇에 사랑을 담아 온 38년, 1500만 그릇 돌파'를 기념하기 위해 마련됐다. 행사에는 최일도 다일공동체 대표목사를 비롯해 김광철 의원, 우원식 전 국회의장, 최동민 동대문구청장, 김동호 목사, 곽수광 목사, 유덕열 전 동대문구청장, 유원식 샘물호스피스 회장, 김성이 전 보건복지부 장관 등 각계 인사들이 함께했다. 박상원·간미연·향기·함현진 홍보대사와 박경수 테너 등 문화예술인들도 자리해 1500만 그릇 돌파의 의미를 더했다.
행사는 최일도 목사의 사회로 총 3부에 걸쳐 진행됐다. 1부에서는 최일도 목사의 오프닝에 이어 최동민 동대문구청장의 축사와 '밥퍼의 어제와 오늘 그리고 내일' 영상 상영, 향기 홍보대사의 트로트 공연, 함현진 홍보대사의 매직쇼, 박경수 테너의 성악 공연 등 축하무대가 펼쳐졌다.
2부에서는 '1500만 그릇 감사행사 선포'를 시작으로 기도, 내빈 소개 및 감사패 수여, 간미연 홍보대사 위촉장 수여, 박상원 홍보대사의 소개 및 격려사가 진행됐다. 이어 다일교회의 성경 봉독과 특별찬양, 김동호 목사의 감사 메시지와 함께 우원식 전 국회의장 등 참석 인사들의 축사가 이어졌다.
김광철 의원도 이날 축사를 통해 밥퍼의 1500만 그릇 돌파를 축하하고, 38년 동안 한결같이 나눔을 실천해 온 관계자와 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.
김 의원은 "1,500만 그릇은 단순한 숫자가 아니라 어려운 이웃을 위해 따뜻한 밥 한 끼를 준비해 온 수많은 자원봉사자와 후원자들의 마음이 쌓여 만들어진 기록"이라며 "38년 동안 한결같이 이웃 곁을 지켜온 밥퍼의 활동에 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 말했다.
이어 "서울이 세계적인 도시로 성장하는 것만큼 중요한 것이 도움이 필요한 이웃을 외면하지 않고 함께 살아가는 따뜻한 공동체를 만드는 일"이라며 "앞으로도 밥퍼의 나눔 정신이 서울 곳곳으로 확산되고 지속될 수 있도록 서울시의회 차원에서도 관심을 가지고 살펴보겠다"고 강조했다.
마지막 3부에서는 참석자들이 함께하는 비빔밥 퍼포먼스를 비롯해 진지기도, 배식과 선물 나눔이 진행됐다. 참석자들은 직접 음식을 나누며 밥퍼가 지난 38년 동안 이어온 '한 그릇의 사랑'과 나눔의 가치를 다시 한번 되새겼다.
windy@newspim.com