노원구, 생활밀착형 공연 선뵌다…가을 문화예술 프로그램 다양

AI 핵심 요약beta
- 노원구는 11일 가을 문화예술 공연을 선보인다고 밝혔다.
- 찾아가는 오케스트라는 20일과 10월 5일 무료로 열린다.
- 퀸 엘리자베스 위너스 콘서트는 15일 노원서 개최된다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 노원구는 가을을 맞아 집 가까운 곳에서 즐기는 생활밀착형 공연부터 세계적인 클래식 무대까지 다채로운 문화예술 프로그램을 선보인다고 11일 밝혔다.
노원구의 '찾아가는 공연'은 아파트 단지와 공원 등 생활권 곳곳에서 수준 높은 공연을 즐길 수 있도록 마련한 사업이다. 문화예술을 특별한 날, 특별한 장소에서만 누리는 것이 아니라 일상에서 자연스럽게 접할 수 있도록 공연의 문턱을 낮추고 문화 향유 기회를 넓히는 데 의미가 있다.
먼저 '찾아가는 오케스트라'가 오는 9월 20일 오후 4시 월계동 한일1차아파트 지상 주차장과 10월 5일 오후 4시 상계동 노원롯데캐슬시그니처2블럭 중앙광장에서 각각 열린다.
공연은 방성호 지휘자가 이끄는 웨스턴심포니오케스트라와 협연자들이 출연해 정통 클래식을 비롯한 가요, 영화·드라마 OST, 재즈 등 다채로운 연주를 선보인다.
상반기에는 6차례 공연에 약 5400명이 관람하며 큰 호응을 얻었다. 아파트 단지 공연에는 회당 평균 700여 명이, 불암산 철쭉제 공연에는 약 2000명이 찾아 생활권 가까이에서 클래식 공연을 접할 수 있는 기회를 넓혔다는 평가다.
전통예술을 만나는 '찾아가는 신명마당'은 11월 1일 오후 3시 월계동 한내공원에서 열린다. 사물놀이 거장 김덕수 명인을 비롯해 사물놀이 이서·예성, 줄타기 이수자 유진호가 출연한다.
공연은 '문굿'을 시작으로 구민의 안녕을 기원하는 '축원덕담', '삼도농악가락', '줄타기', '판굿' 등 다채로운 프로그램을 선보인다. 약 70분간 사물놀이와 줄타기, 연희가 어우러진 신명 나는 무대로 관객들에게 우리 전통의 흥과 멋을 전할 예정이다.
신명마당 역시 상반기 불암산 철쭉제와 삿갓봉공원에서 2회 개최해 약 2500명이 관람했다. 가까운 공원에서 국악과 전통예술을 만나는 기회를 제공하며 생활 속 문화공연으로 자리매김하고 있다.
모든 '찾아가는' 공연은 무료며 별도 예약 없이 관람 가능하다. 공연 일정·내용은 노원구청·노원문화재단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
세계적인 클래식 무대도 마련된다. 오는 15일 오후 7시 30분 노원문화예술회관 대공연장에서는 '2026 퀸 엘리자베스 콩쿠르 위너스 콘서트 in 노원'이 열린다.
공연에는 2026년 퀸 엘리자베스 콩쿠르 첼로 부문 우승자 에토레 파가노와 준우승자 김태연, 피아니스트 일리야 라쉬코프스키가 출연한다. 세계 3대 음악 콩쿠르 중 하나인 퀸 엘리자베스 콩쿠르의 주요 수상자들이 한 무대에 오르는 자리로, 세계 클래식계가 주목하는 젊은 연주자들의 수준 높은 연주를 만날 수 있다.
서준오 노원구청장은 "구민들이 일상 가까이에서 문화예술을 누릴 수 있도록 클래식과 국악, 세계적인 연주자들의 무대를 다채롭게 준비했다"며 "올가을 노원 곳곳에서 펼쳐지는 공연을 가족, 이웃과 함께 즐기며 풍성한 문화의 계절을 만끽하시길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com