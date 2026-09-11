전공노 광주시지부 "민주당, 졸속 통합 갈등만 증폭"

AI 핵심 요약beta
- 전공노 광주시지부가 11일 민주당 책임론을 제기했다.
- 행정통합 졸속 추진으로 청사·재정 혼란이 났다고 비판했다.
- 통합 갈등을 바로잡고 행정서비스 지키겠다고 밝혔다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국공무원노동조합 광주시지부가 행정통합 이후 벌어지는 각종 갈등에 대해 더불어민주당의 책임론을 꺼내들었다.
전공노 광주시지부는 11일 입장문을 내고 "시민의 삶을 뒤바꿀 행정통합을 민주당 의원과 단체장이 '손글씨 쪽지 합의서' 한 장으로 졸속 추진한 결과 청사 운영과 재정, 인력 배치 등 혼란이 터져 나오고 있다"고 밝혔다.
전공노는 "통합부터 강행해 놓고 뒤늦게 재정과 조직 문제를 따지는 것은 이삿짐부터 옮겨놓고 이 집에서 살 수 있는지 묻는 격"이라고 비판했다.
그러면서 "정치권이 밀어붙인 결정의 혼란을 시민과 공무원에게 떠넘겨서는 안 된다"며 "과연 이것이 진정 시민을 위한 통합이었는지 엄중히 묻지 않을 수 없다"고 따졌다.
특히 "통합을 추진할 때는 '광주와 전남은 하나'라고 강조하더니 정작 통합 이후에는 광주와 전남, 서남권과 동부권을 나누며 갈등을 키우고 있다"고 지적했다.
마지막으로 "통합의 혼란을 바로잡고 시민의 편익과 안정적인 행정서비스를 지키기 위해 끝까지 책임 있게 나아갈 것"이라고 공언했다.
bless4ya@newspim.com