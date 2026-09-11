버추얼 걸그룹 MW:MEU(뮤), 신보 'With U' 하이라이트 메들리 공개… 15일 발매

AI 핵심 요약beta
- MW:MEU가 11일 미니앨범 하이라이트 메들리를 공개했다.
- 수록곡 Rainbow와 My Umbrella 일부 음원을 미리 들려줬다.
- 미니앨범 With U는 15일 발매하고 16일 쇼케이스를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 버추얼 걸그룹 MW:MEU(뮤)가 새 미니앨범 발매를 앞두고 신보 수록곡 음원을 미리 들을 수 있는 하이라이트 메들리 영상을 11일 공개했다.
이번 하이라이트 메들리를 통해 미공개 수록곡들의 음원 일부가 공개됐다. 3번 트랙에 수록된 'Rainbow'는 보사노바풍 기타 리프와 팝 멜로디를 결합한 R&B 힙합 장르의 곡으로, 그룹의 자체 세계관을 반영한 노랫말이 포함됐다. 4번 트랙 'My Umbrella'는 신시사이저 아르페지오 연주를 바탕으로 한 미디엄 템포 발라드 곡으로, 위로의 메시지를 전달하는 가사를 담고 있다.
음원 공개에 앞서 지난 9일과 10일에는 공식 채널을 통해 스포티 콘셉트 포토가 순차적으로 공개됐다. 해당 티저 이미지에서 멤버들은 화이트와 민트 색상의 트레이닝 의상을 착용한 단체 컷과 각 멤버의 개별 스타일을 담은 개인 컷을 선보였다.
MW:MEU(뮤)는 지한, 이비, 수아, 카나, 초은 등 5인으로 구성된 버추얼 걸그룹으로, 지난 4월 정식 데뷔해 활동을 이어오고 있다.
MW:MEU(뮤)의 미니앨범 [With U]는 오는 15일 정식 발매된다. 이어 이튿날인 16일에는 온·오프라인 쇼케이스를 열고 앨범 발매 관련 일정을 진행할 예정이다.
ohzin@newspim.com