큐렉소, 브라질·파라과이에 수술로봇 수출

AI 핵심 요약beta
- 큐렉소가 11일 큐비스-조인트와 큐비스-스파인을 브라질·파라과이에 수출했다.
- 브라질 정형외과 의사를 초청해 수술 참관과 로봇 교육을 진행했다.
- 브라질 거점으로 중남미 확장과 멕시코 학회 홍보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소가 인공관절수술로봇 '큐비스-조인트'와 척추수술로봇 '큐비스-스파인'을 브라질과 파라과이에 수출하고 있다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 브라질 정형외과 전문의들을 한국으로 초청해 큐비스-조인트 수술을 참관하고 수술 계획 및 로봇 운용에 대한 교육을 진행했다. 현지 파트너사인 Energy USA와 협력해 브라질 내 트레이닝 센터 설립도 추진 중이다. 이 센터는 브라질 의료진뿐 아니라 향후 중남미 전역의 의료진을 대상으로 한 교육 및 임상 협력의 거점으로 활용될 예정이다.
큐렉소는 오는 11일부터 16일까지 멕시코 칸쿤에서 열리는 멕시코 척추외과의사협회(AMCICO) 학회에 참석해 현지 의료진 및 업계 관계자들과 교류하며 큐비스-스파인에 대한 인지도를 높이고 협력 네트워크를 확대할 계획이다.
큐렉소 관계자는 "남미 시장에서는 의료로봇의 장비 도입뿐만 아니라 의료진의 숙련도와 임상 경험, 수술 프로토콜에 대한 이해도 중요하다"며 "현지 의료진과의 지속적인 네트워킹을 통해 중남미 시장에서 협력 기반을 지속적으로 확대해 나가고 이라고 말했다.
한편 회사는 브라질을 중남미 시장의 전략적 거점으로 삼아 멕시코, 아르헨티나, 칠레 등으로 시장을 확대할 방침이다.
nylee54@newspim.com