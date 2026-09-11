HD현대로보틱스, 에이딘로보틱스에 130억원 투자…'피지컬 AI' 강화

AI 핵심 요약beta
- HD현대로보틱스가 11일 에이딘로보틱스에 130억원을 투자했다.
- 양사는 힘·촉각 센서 결합해 피지컬 AI 로봇을 개발하기로 했다.
- 조선·중공업용 5지 로봇손과 표면처리 자동화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대로보틱스가 로봇 감각기능 전문기업에 130억원을 투자하며 휴머노이드와 피지컬 인공지능(AI) 핵심 기술 확보에 나선다.
HD현대로보틱스는 로봇 힘·촉각 센서 전문기업 에이딘로보틱스 지분을 130억원에 취득했다고 11일 밝혔다.
에이딘로보틱스는 정전용량 방식의 힘·촉각 센서를 자체 설계·생산하는 기업이다. HD현대로보틱스는 자사 로봇 플랫폼에 에이딘로보틱스의 센서와 제어 기술을 결합해 피지컬 AI 기반 로봇 솔루션을 개발할 계획이다.
양사는 조선·중공업 현장에 특화된 5지 로봇손도 공동 개발해 HD현대로보틱스의 휴머노이드 로봇에 적용한다.
사람이 수행해온 연마·그라인딩 작업을 로봇으로 대체하는 표면처리 자동화 사업에서도 협력한다. 조선·중공업 현장을 시작으로 국내 제조업에 적용 범위를 넓힌 뒤 미국 조선소 등 글로벌 시장까지 진출한다는 구상이다.
HD현대로보틱스는 앞으로도 로봇 관련 기술기업과 전략적 협력과 투자를 확대해 피지컬 AI 시장 선점에 나설 방침이다.
chanw@newspim.com