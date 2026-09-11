제테마, 태국서 ASLS·카데바 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 11일 태국서 학술 마케팅을 강화했다
- ASLS 방콕서 부스 운영과 공식 후원을 진행했다
- 에피티크·에피티콘 교육으로 동남아 접점을 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 에스테틱 및 바이오의약품 전문기업 제테마가 태국에서 학회 참가와 카데바 워크숍 공식 후원, 단독 세미나 등 학술 프로그램을 잇달아 진행하며 동남아 시장을 대상으로 학술 마케팅을 강화했다.
제테마는 태국 방콕에서 열린 '2026 대한미용성형레이저의학회 태국학술대회(ASLS BANGKOK 2026)'에 참가한 데 이어 ASLS 카데바 워크숍 메인 필러 공식 후원사로 참여하고, PDO 실 '에피티콘(epiticon)' 단독 심화 이론 세미나를 진행했다고 11일 밝혔다. 태국과 베트남, 인도네시아 등 동남아 의료진을 대상으로 제품별 임상 활용법과 시술 노하우를 공유했다.
지난 2~3일 열린 ASLS BANGKOK 2026에서는 단독 부스를 운영하고 히알루론산(HA) 필러 '에피티크(e.p.t.q.)', 보툴리눔 톡신 제제 '제테마더톡신주', PDO 실 '에피티콘' 등 주요 제품을 선보였다.
ASLS BANGKOK은 대한미용성형레이저의학회가 주최하는 학술행사다. 메디컬 에스테틱 분야의 최신 기술과 임상 경험을 공유하기 위해 태국을 비롯한 아시아 지역 의료진과 업계 관계자들이 참여한다.
학술 세션에서는 제품별 임상 활용법이 소개됐다. 최호성 리을클리닉 원장은 '민소매 라인을 완성하는 윤곽 시술: 목과 어깨 실루엣의 재정의(Sleeveless-ready contouring: redefining neck-shoulder silhouette)'를 주제로 제테마더톡신주와 에피티크를 활용한 복합 시술 기법을 소개했다.
태국의 Dr. Thanya는 '고위험 해부학적 부위 내 필러 시술의 안전성 한계: 볼륨실을 활용한 대안적 접근법(When Fillers are too risky: volumizing threads as a safer alternative in high-risk anatomical areas)'을 주제로 에피티콘을 활용한 접근법과 시술 기법을 공유했다.
제테마는 지난 4일 열린 ASLS 카데바 워크숍에는 메인 필러 공식 후원사로 참여했다. 워크숍의 이론 강연과 실습 세션 전반에 에피티크 제품을 공급했으며 베트남과 인도네시아 등 동남아 지역 의료진 약 80명이 참여했다.
남현석 오운의원 송도점 원장은 '안전하고 효과적인 미간과 코 필러 시술 테크닉(Safe and Effective Nose & Glabella Filler Techniques)'을 주제로 에피티크를 활용한 시술법을 소개했다. 참가 의료진들은 카데바 실습을 통해 관련 해부학적 지식과 제품 활용법을 학습했다.
태국 현지 KOL 의료진을 대상으로 한 에피티콘 단독 학술 프로그램도 진행했다. 제테마는 지난 7일 태국 주요 성형외과 병원의 KOL 의료진을 대상으로 에피티콘 단독 심화 이론 세미나를 개최했다.
장두열 체인지의원 원장이 연자로 참여해 2024년 하반기 태국 시장에 출시된 에피티콘을 활용한 '가슴 리프팅'을 주제로 심화 이론 강연을 진행했다. 세미나는 실제 시술 없이 이론을 중심으로 제품 적용 원리와 임상적 접근법을 공유하는 방식으로 열렸다.
제테마 관계자는 "이번 태국 학술 활동은 다양한 제품 포트폴리오를 알리는 데 그치지 않고, 제품별 특성에 맞춘 임상 교육과 심화 학술 프로그램을 통해 현지 의료진과의 접점을 넓혔다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 동남아 주요 시장에서 현지 의료진과의 학술 교류를 강화하고 차별화된 학술 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com