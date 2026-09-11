롯데카드, '띵샵'에서 아이폰18 프로 시리즈 사전 예약 실시

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드가 11일 띵샵에 애플관을 열고 사전예약을 밝혔다.
- 띵샵은 아이스토어 제휴로 애플 정품 판매와 애플케어 가입을 지원했다.
- 12일 밤 아이폰18 프로 예약과 최대 36개월 무이자 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 11일 디지로카앱 쇼핑몰 '띵샵'에 애플 브랜드관을 오픈하고 아이폰18 프로 시리즈의 사전 예약을 실시한다고 밝혔다.
띵샵 애플 브랜드관은 애플 제품 공식 판매처인 '아이스토어' 및 롯데백화점과의 제휴로 오픈됐다. 아이스토어는 애플 프리미엄 리셀러 등급을 보유하고 있으며, 카드사 온라인몰에서 해당 등급 리셀러가 입점하는 것은 띵샵이 최초다.
브랜드관에서는 애플 정품 구매가 가능하며 애플케어플러스 가입도 지원된다. 전 상품에 롯데카드로 결제 시 12개월, 24개월, 30개월 무이자 할부 혜택이 제공된다.
12일 21시부터는 ▲아이폰18 프로(256GB/512GB/1TB/2TB) ▲아이폰18 프로 맥스(256GB/512GB/1TB/2TB)의 사전 예약이 시작된다. 롯데카드로 결제 시 36개월 무이자 할부 옵션이 제공된다. 첫 구매 고객에게는 1만원 할인 쿠폰이 증정되며, 모든 사전 예약 고객에게는 정품 애플 20W USB-C 전원 어댑터와 강화유리 필름 1매가 제공된다.
롯데카드 관계자는 "띵샵 애플 브랜드관은 정품 보장은 물론 장기 무이자 할부 혜택으로 고객의 결제 부담을 줄였다"며 "고객들이 원하는 애플 신제품을 띵샵에서 편리하게 구매하기를 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com