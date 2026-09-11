TBH글로벌, 둬이와 유통계약…5년 만에 중국 재진출

AI 핵심 요약beta
- TBH글로벌이 11일 중국 둬이와 마크브릭 유통계약을 체결했다.
- TBH글로벌은 5년 만에 중국 시장 재진출을 추진했다.
- 1차연도 10개 매장 시작으로 사업을 확대할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = K-패션 전문기업 TBH글로벌이 중국 현지 패션기업과 손잡고 중국 시장 재진출을 추진한다. TBH글로벌은 중국 패션기업 둬이(Duoyi)와 자사 브랜드 마크브릭(MARCBRICK) 제품의 유통계약을 체결했다.
11일 TBH글로벌에 따르면 이번 계약은 2021년 12월 중국법인 매각으로 중국 사업에서 철수한 지 약 5년 만의 재진출이다.
계약에 따라 TBH글로벌은 마크브릭 제품을 둬이에 수출하고 둬이는 중국 내 매장을 통해 판매한다. 둬이가 제품 대금을 전액 선결제한 뒤 TBH글로벌이 제품을 출고하는 방식이다. 과거 현지법인과 직영매장을 직접 운영했던 방식과 달리 고정비와 재고 부담을 줄이는 구조다.
계약상 1차연도 출점 목표는 10개 매장이다. 양사는 해당 매장 운영을 시작으로 중국 내 사업을 단계적으로 확대할 예정이다.
둬이는 1998년 브랜드로 출발해 2003년 설립된 중국 광저우 소재 패션기업이다. 연구개발(R&D)과 디자인부터 생산, 유통, 마케팅, 브랜드 프로모션까지 자체 사업 구조를 갖추고 있다.
연간 최대 약 1000만벌의 자체 생산능력을 보유하고 있으며 중국 전역에서 1300개 이상의 오프라인 전용 매장과 판매·유통망을 운영하고 있다. 티몰과 타오바오, 더우인, 콰이쇼우, 징동닷컴 등 중국 주요 이커머스·소셜커머스 플랫폼에서도 판매망을 갖추고 있다.
TBH글로벌은 둬이의 오프라인 매장과 온라인 유통망을 활용해 중국 시장 진입에 필요한 고정비와 재고 부담을 낮추고 현지 사업을 확대한다는 방침이다.
TBH글로벌은 과거 대표 브랜드 베이직하우스로 중국 사업을 운영한 경험도 활용할 계획이다. 회사에 따르면 2004년 중국에 진출해 현지법인을 통해 중국 전역에서 약 1800개 매장을 운영했고 베이직하우스의 연 매출을 약 5000억원 규모까지 확대했다.
TBH글로벌은 이번 재진출을 시작으로 중국 사업을 단계적으로 확대할 예정이다. 올해 역점사업으로 준비 중인 신규 K-크로스보더 라이선스 브랜드 타임아웃(Time Out)의 해외 사업도 추진한다.
TBH글로벌은 타임아웃에 대해 중국을 포함한 10개국 내 사업 운영 권한을 확보한 상태다. 향후 중국을 비롯한 해외 시장 진출에 활용할 계획이다.
TBH글로벌 관계자는 "글로벌 최대 시장 중 하나인 중국에서 새로운 사업 기회를 마련하기 위해 둬이와 유통계약을 체결했다"며 "직접 진출 방식이 아닌 현지 기업의 사업 인프라와 유통망을 활용하는 만큼 보다 빠르고 효율적인 사업 전개가 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 과거 중국에서 베이직하우스를 운영하며 축적한 사업 경험을 이번 재진출에 활용하고 이를 기반으로 타임아웃의 해외 진출도 확대할 방침이라고 설명했다.
대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 발간한 '2026 K-패션 중국 진출 가이드'에 따르면 지난해 중국 패션 시장 규모는 약 4200억달러(약 575조원)다. 같은 기간 한국의 대중 섬유류 수출액은 13억7000만달러로 대미 수출액을 넘어섰다.
중국 여성복 패션 수입시장에서 한국 패션 제품 수출액은 약 8200만달러로 집계돼 중국 수입시장 내 10위를 기록했다.
dconnect@newspim.com