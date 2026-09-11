라메디텍, 두바이 더마서 '퓨라셀' 공개

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍은 11일 두바이 더마 2026에 참가했다.
- 퓨라셀 제품군을 선보이며 중동 진출을 모색했다.
- 현지 파트너 발굴과 샘플 주문 협의를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 레이저 헬스케어 전문기업 라메디텍은 아랍에미리트(UAE) 두바이 월드트레이드센터에서 열린 '두바이 더마 2026(Dubai Derma 2026)'에 참가해 퓨라셀 제품군을 선보이고 중동 의료미용 시장 진출을 위한 현지 파트너 발굴과 수출 협의를 진행했다고 11일 밝혔다.
두바이 더마는 피부과·의료미용·레이저 분야의 기술과 제품을 소개하는 전문 전시회다. 올해 행사는 지난 8~10일 열렸으며 세계 각국의 피부과 전문의와 의료진, 클리닉 운영자, 의료기기 유통업체 등이 참가했다.
라메디텍은 이번 전시회에서 전문가용 레이저 미용기기 '퓨라셀 MX(Puraxel MX)'와 홈케어용 미용기기 '퓨라셀 미인(Puraxel ME-in)' 등 퓨라셀 제품군을 소개했다.
회사에 따르면 퓨라셀 MX는 하나의 장비에 여러 기능을 결합한 복합 플랫폼으로, 다양한 모듈을 활용해 클리닉별 관리 프로그램을 구성할 수 있다. 전시 현장에서는 제품 구성과 적용 방식, 클리닉 도입 및 사후관리 체계 등에 대한 문의가 이어졌다.
전시 기간 UAE를 비롯해 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이집트, 모로코, 파키스탄 등 중동·북아프리카와 인접 지역의 클리닉 및 의료기기 유통업체들이 라메디텍 부스를 방문했다.
라메디텍에 따르면 일부 파트너는 현지 클리닉 도입과 국가별 유통 가능성을 검토했으며 의료진 네트워크를 활용한 제품 소개와 시장 확대 방안에 대해서도 후속 협의를 진행하기로 했다.
유럽 지역 바이어들과의 상담도 진행됐다. 이들은 퓨라셀 미인을 비롯한 홈케어 미용기기와 화장품, 제조업자개발생산(ODM) 사업 등에 관심을 보였다고 회사는 설명했다. 라메디텍은 전문가용 의료미용기기와 함께 홈케어 제품 및 ODM 사업의 해외 확대도 검토할 계획이다.
일부 국가 바이어들로부터는 현지 사업성 검토를 위한 복수의 샘플 주문 요청도 받았다. 라메디텍은 전시회에서 확보한 잠재 파트너들과 제품 도입 조건, 유통 전략, 현지 지원체계 등에 대한 협의를 구체화할 예정이다.
샘플 공급 이후에는 국가별 인허가와 유통계약 체결 여부를 협의하고 제품 교육과 기술·사후지원 체계도 마련할 계획이다. 회사는 UAE를 주요 거점으로 삼아 중동·북아프리카 지역으로 판매망을 확대한다는 방침이다.
라메디텍 관계자는 "이번 전시회에서는 단순한 제품 문의를 넘어 현지 클리닉 도입과 국가별 유통을 전제로 한 구체적인 협의가 진행됐으며 일부 바이어들로부터 시장성 검토를 위한 샘플 주문 요청도 받았다"며 "샘플 공급 이후 현지 평가가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 국가별 인허가와 제품 교육, 기술 및 사후지원을 추진해 중동·북아프리카 지역 판로를 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com