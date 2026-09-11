대한항공, 15일부터 스타링크 기반 기내 와이파이 무료 제공

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 15일부터 스타링크 기내와이파이를 무료로 제공한다.
- 개조한 A350-900 3대와 777-300ER 1대에 우선 적용했다.
- 2027년 말까지 대부분 항공기로 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
OTT·온라인게임·웹 검색 가능…모든 좌석 클래스 무료 이용
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 오는 15일부터 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다.
대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크의 저궤도 군집 위성(LEO)을 활용한 기내 와이파이 서비스를 운영한다고 11일 밝혔다.
서비스는 개조를 마친 에어버스 A350-900 3대와 보잉 777-300ER 1대 등 총 4대에 우선 적용된다. 해당 항공기는 미주·유럽·동남아 등 중장거리 노선에 주로 투입되며 일부 단거리 노선에도 배치될 예정이다.
대한항공은 2027년 말까지 운항 중인 대부분의 자사 항공기로 스타링크 기반 와이파이를 확대할 계획이다.
서비스는 모든 좌석 클래스에서 무료로 이용할 수 있다. 승객은 전자기기를 비행기 탑승 모드로 전환한 뒤 기내 와이파이 네트워크에 연결해 탑승객 이름과 좌석번호를 입력하면 이용할 수 있다. 별도 회원가입은 필요하지 않다.
스타링크 기반 기내 와이파이를 통해 OTT 영상과 음악 스트리밍을 비롯해 온라인 게임, 웹 검색, 뉴스 확인, 메신저 등을 이용할 수 있다. 파일 전송과 클라우드 기반 업무 도구도 사용할 수 있다.
다만 인터넷 기반 음성·영상 통화와 SNS 라이브 방송 송출 등은 쾌적한 기내 환경과 항공 보안을 위해 제한된다.
대한항공은 동아시아 대형항공사(FSC) 가운데 처음으로 스타링크 기반 기내 와이파이를 도입한다고 설명했다. 개조 작업을 마치지 않은 항공기는 당분간 기존 유료 기내 와이파이 정책을 유지한다.
대한항공 관계자는 "올해 12월 통합 항공사 출범 이후 더 많은 승객에게 빠른 기내 와이파이를 무료로 제공할 수 있도록 관련 작업을 신속히 진행할 예정"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com