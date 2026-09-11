제네시스, 'GV90' 국내 첫 공개…수지서 27일까지 특별 전시

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 11일 GV90을 국내 고객에 처음 공개했다.
- 제네시스는 27일까지 수지서 GV90 특별 전시를 연다.
- 네오룬 기반 초대형 전동화 SUV와 7대를 전시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) 'GV90'를 국내 고객에게 처음 공개한다.
제네시스는 11일부터 27일까지 제네시스 수지에서 'GV90 특별 전시'를 운영한다고 11일 밝혔다.
GV90는 2024년 공개한 '네오룬 콘셉트'를 기반으로 개발된 제네시스 최초의 초대형 전동화 SUV다. 지난 8월 미국 샌프란시스코에서 세계 최초 공개됐다.
이번 전시에는 최상위 한정판 'GV90 네오룬 퍼스트 에디션' 1대를 비롯해 GV90 네오룬 3대와 GV90 3대 등 총 7대가 전시된다.
관람객은 한국의 달항아리에서 영감을 받은 디자인과 플래그십 전용 'eMP 플랫폼', 세계 최초 루프 에어백, 팝업형 OLED 디스플레이 등을 살펴볼 수 있다.
B필러 없이 앞·뒷문이 서로 마주 보며 열리는 독립 개폐형 코치도어 '네오룬 아치 게이트'도 직접 공개한다. 뱅앤올룹슨 3D 사운드와 돌비 애트모스 등 GV90의 실내·사운드 경험을 체험할 수 있는 공간도 마련한다.
chanw@newspim.com