수은, 아프리카 10개국과 경제협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 수은이 9~10일 아프리카 10개국과 면담했다
- EDCF로 AI·디지털 협력 방안을 논의했다
- 아프리카 투자설명회 열고 기업 참여를 모색했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC) 장관회의를 계기로 아프리카 10개국과 고위급 면담을 진행했다고 11일 밝혔다.
수은은 지난 9~10일 보츠와나 부통령과 탄자니아, 케냐, 르완다, 가나, 이집트, 우간다, 짐바브웨, 레소토, 시에라리온의 재무장관 등과 양자 면담을 가졌다. 각국의 개발수요를 공유하고 대외경제협력기금(EDCF)을 활용한 경제협력 방안을 논의했다.
이번 회의는 'AI와 디지털 인프라를 활용한 아프리카의 대전환'을 주제로 진행됐다. 수은은 올해 8월 EDCF 최초의 AI 분야 사업으로 승인한 '탄자니아 인공지능·디지털 기술교육기관 건립 사업'과 관련해 차관계약 체결 등 후속 절차를 협의했다.
수은은 지난 10일 아프리카 주요국 투자설명회를 개최했다. 아프리카개발은행(AfDB), 케냐·탄자니아 정부 관계자, 가나 투자 프로젝트 관계자 및 국내 주요 기업이 참여했다. AI 반도체 기업인 퓨리오사에이아이, 리벨리온 등도 참석해 아프리카 주요국의 AI·디지털 전환 추진 방향과 투자 수요를 확인했다.
황기연 수은 은행장은 "이번 회의를 통해 AI·디지털, 문화, 공급망 등 분야로 아프리카와의 경제협력이 확대됐다"며 "정부 간 협력관계를 구체적인 사업으로 연결하고 우리 기업의 해외사업 참여로 이어가는 것이 수은의 역할"이라고 말했다.
수은은 앞으로 개도국 정부와의 금융외교를 통해 우리 기업의 해외 진출을 지원하고, 수출·투자금융 등 다양한 금융 수단을 활용해 아프리카와의 경제협력을 확대할 계획이다.
romeok@newspim.com