무신사, '가을옷' 검색 약 53배↑…신상품 할인 진행

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 11일 가을옷 검색량 급증을 밝혔다.
- 가을옷 검색량은 1~10일 전년 대비 53배 늘었다.
- 무신사는 11일부터 26 가을 신상 위크를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 매장에 브랜드 전용 공간
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사는 지난 1일부터 10일까지 무신사 스토어의 '가을옷' 검색량이 전년 동기 대비 약 53배 증가했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 고객 구매·검색 데이터를 분석한 결과 롱슬리브 검색량은 전년 동기 대비 84%, 트렌치코트는 82%, 하프집업 맨투맨은 75% 늘었다.
거래액도 증가했다. 봄가을 코트는 247%, 플리스는 218% 늘었고 니트·스웨터와 긴소매 티셔츠는 각각 95%, 94% 증가했다.
무신사는 11일부터 다음달 5일까지 온·오프라인에서 '26 가을 신상 위크'를 진행한다. 니트와 스웨터, 롱슬리브, 후드집업, 경량 패딩 등 가을 신상품을 선보이고 최대 15% 할인 혜택을 제공한다.
오프라인 매장에서는 브랜드별 시즌 대표 상품을 한곳에 모은 '브랜드 포커스 조닝'을 운영한다. 배드블러드, 일리고, 디키즈, 아캄, 넌블랭크, 카키포인트, 튜드먼트 등이 참여한다.
무신사 메가스토어 성수와 용산을 비롯한 전국 무신사 오프라인 매장에 브랜드 전용 공간을 조성하고 팝업과 전시를 순차적으로 선보일 예정이다.
kji01@newspim.com