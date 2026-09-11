BGF리테일, 독도 방문해 후원금 전달…14년째 지원

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일 CU 독도사랑 원정대가 11일 독도를 방문해 후원금을 전달했다
- 후원금은 독도 홍보와 지배 영향력 강화 사업에 쓰인다
- BGF리테일은 2012년부터 독도 후원 활동을 이어와 올해 14년째다
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독도 역사 국내외 홍보에 활용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CU를 운영하는 BGF리테일은 'CU 독도사랑 원정대'가 독도를 방문해 독도사랑운동본부에 후원금을 전달했다고 11일 밝혔다.
후원금은 독도의 역사를 알리는 국내외 홍보 활동과 독도 지배의 영향력을 강화하기 위한 사업에 쓰일 예정이다.
올해 원정대는 전국 각지의 CU 가맹점주와 임직원 10여명으로 구성됐다. 울릉도를 거쳐 독도에 입도한 원정대는 독도의 역사와 자연환경을 살펴보고 독도 경비대에도 감사의 뜻을 전했다.
BGF리테일은 독도 수호에 대한 관심을 높이기 위해 2012년부터 독도 후원 활동을 이어왔다. 회사에 따르면 코로나19로 방문을 중단했던 기간을 제외하고 매년 독도를 찾았으며 올해로 14년째를 맞았다.
원정대 활동 외에도 독도사랑운동본부와 독도 간편식·독도소주 등 '독도 지킴이 상품'을 출시하고 독도 동식물 도감을 발행했다.
독도그래피 캠페인과 독도 타임라인 제작 등 고객과 가맹점주가 일상에서 독도에 관심을 갖고 참여할 수 있는 활동도 진행해왔다.
kji01@newspim.com