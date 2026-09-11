한화이센셜, '대한민국 일자리 으뜸기업' 2년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 한화이센셜이 11일 일자리 으뜸기업에 선정됐다
- 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다
- 청년·지역 인재 채용과 복지 개선을 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화이센셜이 고용노동부가 주관하는 '2026 대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다고 11일 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 선정이다.
대한민국 일자리 으뜸기업은 일자리 창출과 고용의 질 개선에 기여한 기업을 선정하는 제도다. 청년 고용 창출과 일·생활 균형, 취약계층 고용 배려, 노동시간 단축, 노사상생 등을 종합적으로 평가한다.
한화이센셜은 신사업 성장에 맞춰 청년과 지역 인재 채용을 확대하고 산학협력을 통한 기술인재 육성에 나선 점을 인정받았다.
지역 교육기관과 정규 교과과정을 공동 개발하고 사내 엔지니어가 교육에 직접 참여하는 등 산업 현장과 연계한 실무 중심 교육도 운영하고 있다. 이를 통해 교육에서 채용으로 이어지는 인재 육성 체계를 구축한다는 계획이다.
근무환경 개선을 위한 제도도 운영 중이다. 아산·세종 등 지방 사업장 근무자를 위한 주거 지원과 유연근로제를 도입했으며 승진자 안식월과 장기근속 포상, 직무·어학 교육 지원, 전시회 참관 지원 등도 시행하고 있다.
노사협의회와 타운홀 미팅 등을 통해 임직원 의견을 경영에 반영하는 소통 체계도 마련했다.
황정욱 한화이센셜 대표이사는 "일자리 창출과 고용의 질 개선은 기업의 지속가능한 미래를 만드는 핵심 동력"이라며 "채용 시스템과 산학협력을 더욱 강화해 지역사회와 함께 미래 기술인재를 육성하는 고용 모델을 공고히 해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com