부산시, 디지털트윈 행정혁신 국무총리상 수상…행정 혁신성 입증

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 11일 디지털트윈 사업으로 국무총리상을 받았다.
- 도심 공기질을 실시간 분석해 대기관리 성과를 인정받았다.
- 시는 부산형 디지털트윈 안전서비스를 확대할 계획이다.
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유일 수상 디지털 행정 역량 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 도심의 공기질을 실시간으로 분석해 대기 관리에 활용하는 디지털 행정이 정부 평가에서 성과를 인정받았다.
부산시는 전날 서울 신라호텔에서 열린 제15회 대한민국 지식대상 시상식에서 디지털 트윈 사업을 통해 정부혁신 성과를 창출한 기관으로 선정돼 국무총리상을 받았다고 11일 밝혔다.
대한민국 지식대상은 행정안전부가 주최하는 정부혁신 관련 포상으로 중앙행정기관과 지자체, 공공기관, 민간기업 등의 지식행정·지식경영 성과를 평가해 시상한다.
시는 지난 7월 공모에 참여했으며 예비검토와 전문가 심사, 국민심사를 거친 최종 평가에서 국무총리상 수상 기관으로 확정됐다.
시는 이번 수상이 특·광역시 가운데 유일한 선정이라는 점과 2023년과 2024년에 연속으로 장관상을 받은 데 이어 국무총리상까지 수상해 디지털 기반 행정혁신 역량을 다시 한 번 인정받았다는 점에 의미를 두고 있다.
시는 '디지털트윈·지식그래프 기반, 도시환경 문제 예방과 정책 환류를 통한 시민 건강과 안전 보호'를 주제로 응모했다. 디지털트윈, 사물인터넷, 지식그래프 등 디지털 기술을 활용해 행정서비스 혁신을 추진한 점이 높은 평가를 받은 것으로 전했다.
전국 최초로 구축한 도심 공기질 관리 서비스는 시내버스 4개 노선에 이동형 사물인터넷 센서 19개를 설치해 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 휘발성유기화합물(VOCs) 등 도심 공기질 데이터를 실시간으로 수집한다.
수집된 데이터는 디지털트윈 기반 3차원 공간정보와 연계해 공기질 변화와 오염물질 확산을 분석·예측하는 데 활용된다. 시는 이를 토대로 살수차 운행 경로 설정, 미세먼지 저감사업 대상지 선정, 중장기 저감계획 수립 등 도시 대기환경 관리 정책에 적용할 계획이다.
행정조직 내부 지식을 체계적으로 활용하기 위한 지식그래프 구축도 주요 성과로 꼽힌다. 부산시는 행정기관의 조직도, 업무분장, 민원정보 등으로 분산돼 있던 행정지식을 하나의 지식그래프로 통합했다.
민원이 접수되면 지능형 민원부서 매칭 서비스를 통해 민원 내용에 맞는 담당 부서를 자동으로 찾아 배정하는 방식으로 행정정보 탐색과 부서 분배에 소요되는 시간을 기존보다 절반 이상 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.
시는 이번 수상을 계기로 데이터와 행정지식을 활용한 '부산형 디지털트윈 안전 서비스'를 단계적으로 확대할 방침이다. 2027년부터 2029년까지를 목표기간으로 정해 도심 공기질 관리, 안전 관련 데이터 분석 등 디지털트윈 기반 서비스를 부산 전역으로 넓혀 나간다는 계획이다.
전재수 시장은 "인공지능과 디지털트윈 등 첨단기술을 행정에 접목해 데이터와 행정지식을 시민 건강과 안전을 위한 정책으로 연결한 점이 이번 수상의 핵심"이라며 "앞으로도 시정 과제인 '부산 인공지능(AI) 대전환'을 추진해 시민의 목소리와 현장 데이터를 정책에 신속히 반영하고 시민이 체감할 수 있는 지식행정 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com