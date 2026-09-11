李대통령 "한국 비롯 주요국, AI 인프라·에너지 공급망 힘 모아야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 11일 뉴스핌 아시아포럼서 협력 강조했다.
- AI 인프라와 핵심 광물·에너지 공급망 안정화 필요성을 밝혔다.
- 아시아 주요국과 실질적 협력방안 모색 기대를 전했다.
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"인공지능시대 기술·생산 역량·데이터
에너지·시장·인재, 하나의 공급망 연결
공급망 안정적 구축 어느 때보다 중요
'거대 과제' 개별 국가 단독으로 못 풀어
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 11일 "대한민국을 비롯한 주요국들이 글로벌 인공지능(AI) 인프라 구축과 핵심 광물을 비롯한 에너지 공급망 안정화에 힘을 모아야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 종합뉴스통신사 뉴스핌이 이날 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 연 '14회 2026 뉴스핌 아시아 포럼' 축사를 통해 이같이 강조했다.
이 대통령은 "지금 세계는 인공지능 혁명과 에너지 전환, 공급망 재편이 함께 맞물리면서 글로벌 산업 질서의 중대한 변곡점을 맞이하고 있다"고 진단했다.
이 대통령은 "AI 시대는 기술과 생산 역량, 데이터와 에너지, 시장과 인재가 거대한 하나의 공급망으로 연결되는 새로운 경제질서의 시대"라고 설명했다.
무엇보다 이 대통령은 "이 공급망을 얼마나 안정적으로 구축하느냐가 어느 때보다 중요하다"면서 "이 거대한 과제는 개별 국가 단독으로 풀어낼 수 없다"고 강조했다.
이 대통령은 "이러한 상황에서 올해 포럼의 주제인 'AI 대전환·에너지 안보:아시아 협력의 새로운 좌표'는 매우 시의적절한 화두"라고 말했다.
이 대통령은 "오늘 행사가 인공지능과 에너지 분야에서 아시아 주요국들과 실질적인 협력 방안을 모색하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다"고 희망했다.
이 대통령은 "이번 포럼 개최를 진심으로 축하드린다"면서 "뜻깊은 자리를 마련해 준 민병복 회장을 비롯한 뉴스핌 임직원의 축하와 격려의 말씀을 드린다"고 말했다.
이 대통령은 "행사에 참석해 준 아시아 주요국 외교 사절과 학계·산업계 전문가에게도 환영의 인사를 전한다"면서 "오늘 참석한 분들의 건강과 행복을 기원한다"고 말했다.
pcjay@newspim.com