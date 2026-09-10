전북교육청, 사회복지시설 위문…15곳 생활용품 전달

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 10일 추석 앞두고 복지시설을 찾았다.
- 천호성 교육감이 전주 복지관 2곳을 방문해 격려했다.
- 도내 15곳에 위문품 전달하고 나눔 실천했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
항공마일리지 48만9002마일 활용…도내 14개 시군 시설 위문품 전달
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 추석 명절을 앞두고 사회복지시설을 찾아 소외된 이웃에게 따뜻한 마음을 전하고 나눔 실천에 나섰다고 10일 밝혔다.
천호성 전북교육감은 이날 전주 덕진노인복지관과 큰나루종합사회복지관을 차례로 방문해 시설 이용자들과 인사를 나누고 어려운 여건에서도 복지 현장을 지키는 종사자들을 격려했다.
이번 방문은 추석 명절을 앞두고 소외되기 쉬운 이웃들을 살피고 지역사회에 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 전북교육청은 매년 설과 추석 명절마다 도내 사회복지시설에 위문품을 전달하고 있다.
올해는 전주 덕진노인복지관과 큰나루종합사회복지관을 비롯해 도내 14개 시·군 사회복지시설 15곳에 쌀, 누룽지, 화장지, 김, 물티슈, 컵라면 등 생활에 필요한 위문품을 전달할 예정이다.
특히 이번 위문품 가운데 일부는 공무출장 과정에서 적립한 항공마일리지 48만9002마일리지, 약 489만원 상당을 활용해 구입해 나눔의 의미를 더했다.
천호성 교육감은 "명절일수록 주변 이웃을 더욱 세심하게 살피고 따뜻한 마음을 나누는 것이 중요하다"며 "전북교육청은 소외된 이웃에 대한 지속적인 관심과 나눔을 통해 모두가 함께하는 따뜻한 교육공동체를 만들어가는 데 앞장서겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com