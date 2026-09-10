포천시, 13일 '포천생활문화대전·포천 문화동행 가을바람' 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천문화관광재단이 13일 포천시청 광장서 행사를 연다
- 제3회 포천생활문화대전과 가을 바람 공연을 잇달아 개최했다
- 생활문화 전시·체험·공연으로 하루 종일 즐길 수 있게 했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천문화관광재단은 오는 13일 오전 10시부터 포천시청 광장에서 '제3회 포천생활문화대전'과 경기문화재단 협력사업인 모든예술31 기획공연 '포천 문화동행 가을 바람(Autumn Breeze)'을 연이어 개최한다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 낮에는 보고 듣고 만드는 생활문화축제로 해 질 녘에는 이야기와 음악이 어우러지는 야외공연으로 구성돼 시민들에게 하루 종일 머물며 즐길 수 있는 문화 향유의 장을 제공할 예정이다.
올해 3회째를 맞는 포천생활문화대전은 일상 속에서 예술 활동을 이어온 시민과 동호회가 서로의 활동을 공유하고 교류하는 자리다. 시는 이번 행사에서 시민들은 직접 창작하고 발표하며 이웃과 관계를 맺는 경험을 하게 되며 재단은 지역 내 생활문화 공동체를 연결하고 새로운 참여자를 유입해 문화가 지속적으로 만들어지고 순환하는 기반을 넓힌다는 계획이다.
포천시청 광장 무대에서는 지역 생활문화예술인들이 난타, 밴드, 색소폰, 오카리나, 하모니카, 시낭송 등 다양한 무대를 선보인다. 한탄강 풍경 사진전이 광장을 채우며, 에코 볼펜과 브로치, 키캡 자개 액세서리 만들기, 그림동화책 캐릭터 및 나무 공예 체험도 함께 운영된다.
여기에 포천의 맛을 소개하는 '포천38 푸드메이커스 시식회'와 지역 예술인 작품을 만날 수 있는 '현장 작품 경매 이벤트'도 진행된다.
이어지는 '포천 문화동행 가을 바람' 공연에서는 포천 예술인과 경기도 예술인이 함께 무대를 꾸민다. 브라질 리듬의 '포천텔러–바투카타', 낭독극 '평화이발관'이 차례로 오르며, 재즈 4중주단 '헤어메이트 위드(HARIMATE with) 유사랑', 포크 뮤지션 '여행스케치', 가수 '최성수'가 라이브 공연을 선보인다.
이중효 포천문화관광재단 대표이사는 "이번 행사는 시민이 직접 만든 문화와 포천의 이야기가 한 광장에서 만나는 자리"라며 "낮부터 저녁까지 전시와 체험, 공연을 천천히 즐기며 선선한 가을바람 속에서 가족, 연인, 친구와 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
한편 이번 포천생활문화대전은 NH농협은행 포천시지부, ㈜한맥홈푸드, ㈜이에스피(ESP), 포천시농협운영위원회의 후원으로 마련됐다.
asj7376@newspim.com