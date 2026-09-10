전남광주 통합 수장고, 부지 선정 난항…포화율 95%

AI 핵심 요약beta
- 홍기월 의원이 10일 개방형 통합수장고 조속 유치를 촉구했다.
- 광주권 박물관·미술관은 수장고 포화로 보관에 어려움을 겪고 있다.
- 600억원 사업은 부지 유찰로 중단돼 장기 대책이 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍기월 전남광주통합특별시의원(동구1)이 "개방형 통합수장고 건립 사업의 조속한 유치가 필요하다"고 주장했다.
10일 전남광주시의회에 따르면 홍 의원은 전날 제3회 정례회 제1차 문화관광체육위원회 소관 문화본부 결산 및 예비비 지출 승인의 건에서 이 같이 당부했다.
광주권의 수장고 현황을 살펴보면 역사민속박물관은 1만 8249점의 작품을 보유해 수장고 포화율이 95%에 달한다.
한국호남학진흥원은 10만 7721점으로 71%, 김치박물관 808점 95%, 시립미술관은 3230점(하정우 미술관 2633점 이동으로 포화율 하락) 60%로 시설 모두가 수장고 부족으로 보관에 어려움을 겪고 있는 실정이다.
홍 의원은 "아시아 문화중심도시 조성 사업의 일환으로 개방형 광역수장 보존센터를 2028년 건립한다는 목표로 총 600억원(국비300, 시비300)의 예산을 투입했으나 부지 선정에서 2차례 유찰돼 사업이 중단됐다"고 지적했다.
당초 후보지로 장성·함평·나주 등이 꼽혔으나 부지 매입비와 접근성 부족을 이유로 모두 유찰됐다.
이후 광주권 5개 자치구를 대상으로 검토하고 있으나 현재까지 적정 후보지를 찾지 못한 상태다.
홍 의원은 "수장품은 해마다 늘어 날 것으로 예상된다"며 "부지 선정을 위한 장기적인 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com