사천시, 재해예방사업 3개 지구 선정…국·도비 33억원 확보

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- 사천시가 10일 재해예방 공모에 3개 지구가 선정됐다고 밝혔다.
- 예수지구 급경사지와 기곡·노시곡 저수지 정비에 국·도비 33억 원을 확보했다.
- 시는 2027년까지 붕괴·범람 위험을 줄여 시민 안전을 강화할 계획이다.
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재해 위험 감소·시민 보호
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 급경사지와 노후 저수지 정비에 나선다. 행안부 재해예방 공모 선정으로 국·도비를 확보해 지역 재난 취약지 개선에 탄력을 받고 있다.
시는 행정안전부 주관 '2027년 재해예방사업' 공모에서 3개 지구가 선정됐다고 10일 밝혔다. 이로써 시는 국·도비 33억 원을 확보, 시민 안전을 위협해 온 재해위험 요인을 선제적으로 정비할 수 있게 됐다.
선정된 사업은 예수지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 기곡지구 재해위험저수지 정비사업, 노시곡지구 재해위험저수지 정비사업 등 3개다.
총사업비는 42억 원이며 이 가운데 75%인 33억 원을 국·도비로 확보해 시비 부담을 줄였다.
예수지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 정동면 예수리 550-14번지 일원 도로와 인접한 급경사지를 대상으로 추진한다. 해당 지역은 D등급으로 지정면적은 4371㎡다.
이 구간은 그동안 낙석과 사면 붕괴 위험이 지속적으로 제기돼 온 곳이다. 시는 총사업비 25억 원을 투입해 2028년까지 길이 58m, 높이 15m 규모의 사면 정비 및 보강공사를 진행할 계획이다.
재해위험저수지로 지정된 기곡지구와 노시곡지구에 대한 정비도 본격화된다. 사천읍 구암리 24번지 일원 기곡지구에는 10억 원, 정동면 감곡리 257-1번지 일원 노시곡지구에는 7억 원이 각각 투입된다.
노시곡지구는 D등급으로 총저수량 6860㎥이며, 기곡지구 역시 D등급으로 총저수량 1만7800㎥ 규모다.
사천시는 2027년까지 두 저수지의 제방과 여수로 등 노후·취약시설을 정비할 방침이다. 이를 통해 저수지 하류지역에 거주하는 42세대 84명과 건축물 42동의 안전을 확보한다는 계획이다.
이번 사업은 집중호우와 태풍 등 자연재난 발생 때 우려되는 급경사지 붕괴와 저수지 범람 위험을 사전에 줄이는 데 초점을 맞췄다.
시는 사업을 통해 재해위험지역의 구조적 취약성을 개선하고 시민의 생명과 재산을 보호하는 한편 반복적인 재난 우려 지역에 대한 체계적인 안전관리도 강화할 예정이다.
박동식 시장은 "이번 공모사업 선정으로 사면 붕괴와 저수지 범람 등 재해위험 요인을 근본적으로 해소하고 시민들의 불안을 덜 수 있게 됐다"며 "사업을 신속하고 차질 없이 추진해 시민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 안전한 사천을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com