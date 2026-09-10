남양주시 '2026 모두의 일자리 채용박람회' 1300여명 구직자 참여

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 9일 모두의 일자리 채용박람회를 열었다
- 25개 기업과 구직자 1300여명이 참여해 73명 채용이 확정됐다
- 시는 하반기에도 맞춤형 채용행사를 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 9일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2026 모두의 일자리 채용박람회'를 개최해 구직자와 기업 간 만남의 장을 마련했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이날 채용박람회에는 25개 구인기업과 구직자 1300여명이 참여해 높은 관심을 보였다. 이 가운데 261명이 현장 채용 면접에 응시했으며 이 중 73명은 채용이 확정되거나 2차 면접을 앞두고 있는 것으로 집계됐다.
행사는 채용관, 일자리정보관, 직업계고·청년존, 부대행사관 등으로 구성해 구직자의 취업 준비를 지원하는 맞춤형 부스로 운영됐다.
일자리정보관과 직업계고·청년존에는 남양주시 관련 부서를 비롯해 청년·여성·노인·장애인 등 다양한 계층의 취업을 지원하는 유관기관이 참여했다. 약 320명의 구직자가 이곳을 찾아 일자리 정보를 제공받고 맞춤형 취업 상담을 진행했다.
부대행사관에는 이력서용 사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, 취업 성공 헤어스타일 등 취업 준비에 실질적인 도움을 주는 프로그램을 운영했다. 특히 면접을 앞둔 구직자들은 현장에서 이미지를 점검하고 이력서 사진을 준비하는 등 필요한 서비스를 한 자리에서 이용했다.
최현덕 남양주시장은 "이번 채용박람회는 구직자와 기업이 직접 만나고 시와 유관기관이 함께 일자리 기회를 연결한 뜻깊은 자리였다"며 "시민들이 원하는 일자리를 찾고 기업이 필요한 인재를 확보할 수 있도록 현장 중심의 일자리 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
이어 "왕숙도시첨단산업단지를 중심으로 AI, 바이오 등 미래 첨단산업 분야의 기업 유치에 전력을 다해 양질의 일자리를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 강조했다.
한편 남양주시는 상반기 총 6회에 걸쳐 소규모 채용행사인 '구인·구직 매칭데이'를 개최했다. 시는 하반기에도 기업 수요에 맞춘 소규모 채용행사를 수시로 열어 구직자들의 취업 기회를 확대한다는 계획이다.
asj7376@newspim.com