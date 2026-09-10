신길10구역 재건축 '써밋 클라비온' 8~10일 정당계약 진행

AI 핵심 요약beta
- 써밋 클라비온이 8일부터 10일까지 정당계약을 진행했다.
- 1순위 청약에 5543명이 몰려 평균 66.78대 1을 기록했다.
- 신길뉴타운 입지에 812가구 규모로 공급된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 서울 영등포구 신길뉴타운 내 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업을 통해 공급되는 '써밋 클라비온'이 오는 9월 8일부터 10일까지 3일간 정당계약을 진행한다. 이 단지는 한국토지신탁이 시행을, 대우건설이 시공을 맡아 신길뉴타운 내 민간 공급 물량으로 조성된다.
한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난 19일 실시된 1순위 해당지역 청약 접수 결과 특별공급을 제외한 일반공급 83가구 모집에 총 5,543명이 지원해 평균 66.78대 1의 경쟁률을 기록하며 전 주택형이 마감됐다. 특히 전용면적 49㎡ 타입은 5가구 모집에 915건이 접수돼 183대 1의 최고 경쟁률을 보였고, 전용 44㎡A 타입 역시 7가구 모집에 748건이 몰려 106.86대 1을 기록했다. 앞서 진행된 특별공급 물량(93가구)에도 6000건 이상의 청약이 접수된 바 있다.
단지는 지하 4층~지상 최고 29층, 8개 동, 총 812가구 규모로 건립되며, 이 중 전용면적 44~59㎡ 176가구가 일반분양 대상이다. 전 세대를 남향 위주로 배치했으며, 주차 공간은 가구당 1.54대 수준으로 설계됐다. 실내 구조의 경우 세로형 와이드 거실 설계(전용 44㎡)와 4베이(Bay) 판상형 구조(전용 59㎡A)를 적용해 공간 효율을 높였다. 또한 스카이라운지를 비롯해 사우나, 드롭오프존 등 다목적 부대시설이 단지 내 커뮤니티로 조성된다.
사업지가 위치한 신길뉴타운은 약 1만 6000여 세대 규모로 정비되는 서울 서남권의 대규모 주거지다. 주변 생활 여건으로는 초등학교부터 고등학교까지 초·중·고교 학군이 단지 주변에 밀집해 있어 양호한 통학 환경을 갖췄다. 상업 및 의료 인프라의 경우 영등포와 여의도 일대에 형성된 대형 복합쇼핑몰, 백화점, 종합병원 등의 대규모 인프라를 편리하게 이용할 수 있으며, 인근으로 다수의 근린공원이 조성되어 있다.
교통 여건으로는 단지 인근에 위치한 서울지하철 7호선 신풍역을 이용해 강남권 및 주요 도심 업무지구로 환승 없이 이동할 수 있다. 향후 신풍역에 여의도 업무지구와 직접 연결되는 신안산선이 개통될 예정이어서 대중교통 접근성은 더욱 확대될 전망이다.
현장 혼잡을 최소화하기 위해 정당계약은 사전예약제로 운영된다. 단지의 견본주택은 서울시 용산구 일원에 마련되어 있다.
ohzin@newspim.com