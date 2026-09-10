하이엠솔루텍, LG시스템에어컨 세척 20% 할인 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 하이엠솔루텍이 10일 LG시스템에어컨 세척 할인 행사를 시작했다.
- 10월 31일까지 접수·11월 30일 완료 고객에 20% 할인했다.
- 애프터케어 수요가 늘며 2025년 9월 서비스 이용이 48% 증가했다.
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9월 세척 이용 2년 새 약 48% 증가…소규모 현장 세척은 약 73% 늘어
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자 냉난방공조(HVAC) 유지보수 전문 자회사 하이엠솔루텍이 LG시스템에어컨 세척 20% 할인 행사를 진행한다.
하이엠솔루텍은 10월 31일까지 'LG베스트케어 굿바이 썸머 캠페인'을 진행한다고 10일 밝혔다. 행사 기간 내 서비스를 접수하고 11월 30일까지 세척을 완료한 고객을 대상으로 LG시스템에어컨 프리미엄 분해 세척 서비스를 정가 대비 20% 할인된 가격에 제공한다.
프로모션 대상은 1way·2way·4way·공기청정형을 포함한 모든 천장형 LG시스템에어컨이며, 하이엠솔루텍 홈페이지 또는 콜센터를 통해 신청할 수 있다.
하이엠솔루텍이 제공하는 프리미엄 분해 세척 서비스 시스템에어컨 주요 부품을 분해해 내부까지 전문적으로 관리하는 서비스다. 특허받은 세척 프로세스를 기반으로 주요 부위의 오염물을 제거하고, 세척 장비와 친환경 세척 약품으로 정밀 세척을 진행한다.
하이엠솔루텍에 따르면, 여름철 장시간 사용한 시스템에어컨을 냉방이 끝난 뒤 다시 관리하는 '애프터 케어(After-care)' 세척 수요가 빠르게 늘고 있다. 2023년 대비 2025년 9월 서비스 이용은 약 48% 증가했다. 소규모 현장에서 고객이 직접 신청한 서비스는 같은 기간 약 73% 증가했다.
하이엠솔루텍은 "여름철 고온다습한 환경에서 장시간 가동한 시스템에어컨을 사용이 끝난 뒤에도 관리하려는 소비자 인식이 확산되면서 9월 세척 수요가 늘어난 것"이라고 했다.
유광열 하이엠솔루텍 대표는 "장시간 사용한 시스템에어컨의 상태를 점검하고 세척하려는 고객이 꾸준히 늘고 있다"며 "냉방 사용 후에도 전문적인 세척과 관리를 통해 고객들이 쾌적하고 효율적으로 시스템에어컨을 사용할 수 있도록 차별화된 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com